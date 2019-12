Vento forte a Genova | raffiche fino a 137 | 5 km h | alberi caduti e capannoni scoperchiati

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) A causa deldi burrasca che sta soffiando suconoltre 100 km/h si registrano disagi all’aeroporto “Cristoforo Colombo”: 2 voli sono stati dirottati e cancellati 2 in partenza. Si è registrato il crollo di diversie alcuniin varie zone della città sono stati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade ramie mettere in sicurezza, tettoie e lamiere pericolanti. Secondo il centro meteo Arpalalle prime ore del pomeriggio sono attesi venti settentrionali di burrascaconsuperiori ai 100 km/h, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Il picco dioggi in Liguria è stato registrato a Fontana Fresca, sulle alture di Sori (GE), dove una raffica ha raggiunto i 137,5 km/h. Ala rete regionale Omirl ha registrato ...

