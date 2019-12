Trump alla conquista dell’elettorato ebraico

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le elezioni americane del 2020 sono sempre più vicine e Donaldcontinua la caccia ai voti per vincere un secondo mandato. Tra gli elettori target del Tycoon ci sono anche gli ebrei americani, protagonisti della serata tenutasi l’8 dicembre in Florida e organizzata da due grandi sostenitori di, il magnate Sheldon Adelson e sua moglie Miriam. Nei suoi 45 minuti di discorso davanti al Consiglio americano-israeliano (IAC) il presidente ha ripercorso le tappe del rapporto della sua amministrazione con Israele, cercando così di capitalizzare la politica estera filo-israeliana da lui imposta durante i quattro anni di mandato.amico di Israelesta cercando di utilizzare la strategia già impiegata durante la precedente campagna elettorale e basata sulladi particolari collegi elettorali negli Stati chiave: da qui la necessità di concentrarsi sul voto ...

RobertoBurioni : Trump diceva scemenze sui vaccini, poi per fortuna ha smesso. Adesso comincia una candidata democratica alla presid… - marina_catucci : Comunque oggi daranno 2 articoli di impeachement a Trump. Ed è il vero big deal, come dicono alla Cnn - nexitalia : RT @LileStarseed: #Trump su #IGReport 'Hanno fabbricato prove e mentito davanti alla Corte. Quello che avrebbero fatto se io non avessi fa… -