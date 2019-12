Repubblica Ceca | si è suicidato il killer della strage in un ospedale universitario | «Si

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è tolto la vita l’uomo che ha scatenato una sparatoria in undi Ostrava, nel nord, dove 6 persone sono rimaste uccise e diverse ferite. Lo ha riferito la polizia, dopo una lunga caccia all’uomo conclusa dopo circa due ore dalla. Secondo quanto riferito dal responsabilesua ditta «si era messo in testa di essere gravemente malato e che nessuno volesse curarlo». L’aggressore si èsparandosi alla testa: il corpo è stato trovato dagli agenti. L’uomo era in possesso dell’arma illegalmente, secondo quanto ha chiarito la polizia, che non è ancora in grado di stabilire se avesse problemi psichiatrici. Laè avvenuta alle 7.15: quattro persone sono morte immediatamente, con dei colpi alla testa, due sono decedute successivamente, per le ferite riportate. Mohu potvrdit, že dnes ...

