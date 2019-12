Le previsioni meteo di mercoledì 11 dicembre

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ledi11– Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti sul quadrante occidentale. Al Sud bel tempo al mattino, peggiora dalla sera. Al Sud cielo in prevalenza sereno. Ledi11– Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su gran parte del paese, dove si registreranno però anche rovesci di moderata intensità. Nord – Addensamenti compatti sulle regioni del quadrante occidentale Condizioni in lieve peggioramento al Nord con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo i settori occidentali. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Bel tempo al mattino con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore, peggiora dalla sera a ...

messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - romadailynews : Meteo Roma del 10-12-2019 ore 06:10: meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del… - GASPARECARLINI : SABATO 14 DICEMBRE PREVISIONI METEO ?? (work in progress) -