Enrico Vanzina difende Zalone | Un Paese che non sa accettare la satira è un buco

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Ogni tanto qualcosa mi indigna. Per esempio: la crociata dei politicamente corretti contro la canzone di Checcosul tema dell’immigrazione, a margine della campagna del lancio del suo nuovo film Tolo Tolo”. Inizia così il commento di, affidato a Il Messaggero, riguardo la polemica che è sorta dopo il video promozionale dell’ ultimo film dell’attore e regista pugliese, ritratto nelle sembianze di un intollerante verso gli immigrati. Le critiche che gli sono piovute addosso riguardano la canzone, sulla base di Adriano Celentano, che parla delle problematiche vissute quotidianamente dai cittadini italiani a causa dell’immigrazione. “mette in scena il lamento di un modestissimo italiano medio che si sente accerchiato dal mondo dell’immigrazione. Ripeto ancora:lo mette in scena, ...

