Bufera sul nuovo garante dei detenuti di Napoli | “E’ inaccettabile”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La ritengono una nomina inaccettabile quella di Pietro Loia adeidi, voluta dal sindaco Luigi de Magistris e dall’assessore Alessandra Clemente. “Un ex detenuto nel carcere di Poggioreale per reati quali spaccio di stupefacenti, adeiper la città di? Assurdo”. Lo dicono il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale campano Ciro Auricchio. “Pur considerando l’ideologia politica del nostro Sindaco alquanto sui generis non riusciamo a comprendere come sia stato possibile sostenere questa nomina”. Moretti e Auricchio ricordano che tra i requisiti previsti dall’avviso pubblicato dal Comune diper la nomina di undeicittadino figurano anche “la comprovata formazione e competenza in materia di scienze ...

