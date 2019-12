Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Tina teme che Ragnar l’abbia tradita… e lui

tvsoap

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il loro sembrerebbe l’amore perfetto, eppure tra non molto si arriverà addirittura a parlare di tradimento! Nelle prossime puntatediKessler (Christin Balogh)rà infatti che il suo amatoSigurdson (Jeroen Engelsman) possa essere stato con un’altra donna. E le conseguenze saranno inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntategelosa di Solveig Da ormai parecchio tempo stiamo assistendo all’evoluzione della storiatra: conosciutisi da bambini a scuola – dove non erano esattamente amici per la pelle – i due si sono nuovamente incontrati al Fürstenhof da adulti, finendo per innamorarsi. Da quando hanno ammesso i propri sentimenti, la Kessler e Sigurdson sono diventati inseparabili e nemmeno gli intrighi di André (Joahcim ...

SunshineMarcoB : @Saverio_94 E Tempesta d'Amore anticipata e divisa in 2 con dentro 40 minuti di Tg4 per piazzare alle 20 un programma di clip vintage. - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dall'8 al 14 dicembre 2019 *KlausMary* #Tempestadamore… - schaatzimausi : Ok ho censurato tutte le parole pericolose, posso tornare su questo account e commentare cose. Nello specifico sdl… -