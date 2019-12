Taekwondo | il post Grand Prix Final Mosca 2019 | Dell’Aquila fra i grandi Cina e Corea

Taekwondo - Vito Dell’Aquila è STRAORDINARIO! L’azzurro si prende il primo posto nel Grand Prix Final di Mosca : Risuona l’inno di Mameli a Mosca nel corso del Grand Prix Final di Taekwondo. Il merito di tutto questo è di Vito Dell’Aquila che, dopo aver ottenuto ieri matematicamente il pass per Tokyo 2020, nella giornata delle Finali all’interno dell’impianto moscovita si è superato andando a prendersi la vittoria nel torneo dei -58 kg. Superlativo lo stile del pugliese che fra semiFinale e Finale ha fatto letteralmente saltare il ...

Taekwondo - post Croazia Open 2019 : dopo gli Europei di Bari - sono i club italiani a prendersi la scena : Da Bari a Zagabria la strada non è poi così lunga, eppure delle differenze ci sono. Gli Europei 2019 di Taekwondo ormai sono alle spalle e nell’ultimo fine settimana l’epicentro continentale della disciplina si è spostato dall’altra parte dell’Adriatico per il Croazia Open 2019. Da un torneo G4 a un torneo G1 è chiaro che le cose cambino, per risonanza e partecipazione, ma non per questo gli aspetti da evidenziare devono ...

Taekwondo - Greece Open 2019 : un primo e due terzi posti per l’Italia nell’ultima giornata : La spedizione azzurra si conclude in bellezza al Greece Open di Taekwondo 2019, torneo di categoria G1 svoltosi a Calcide (Grecia), portando a casa due terzi posti ed un primo tra i seniores. La giornata non è iniziata al meglio, con l’eliminazione al primo turno di Elvira Costantini nei -49 kg femminili, l’azzurra ha ceduto nettamente alla vietnamita Thim Kim Tuyen Truong per 9-1. Tre gli azzurri impegnati nei -68 kg, purtroppo ...