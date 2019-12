Salvini | Se vinciamo in Emilia Romagna mandiamo a casa Conte | Renzi e Di Maio

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Matteovuole prendersi l’e a seguire il governo del Paese. Tra un selfie e l’altro, il leader della Lega ha parlato in comizio a Pavullo nel Frignano (Modena). "Se si vince in- ha promesso l’ex ministro dell’Interno - , vi do la mia parola che lianche da Roma,, Di...". P.s. InPD li vedo un po’ nervosetti, secondo voi perché si vergognano persino di usare il simbolo del loro partito? pic.twitter.com/5rFTWX1hhh— Matteo(@matteomi) December 9, 2019: l'attacco alla nutella per seguire i socialIntanto, il quotidiano Il Messaggero avanza un’ipotesi sull’attacco dei giorni scorsi alla nutella:avrebbe parlato delle nocciole turche con cui sarebbe fatta la famosa crema spalmabile, per seguire i trend topic sui social network. Nell’ultimo periodo, infatti, il leader della Lega ...

