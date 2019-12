Salute | ricerca e innovazione | origami di DNA per diagnosi cliniche non invasive

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un gruppo diinternazionale che ha coinvolto l’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom), la Molecular Foundry di Berkeley, le Università di Nova Gorica e di Graz (Austria), dopo tre anni di studio, ha pubblicato su Nano Research, un importante risultato: possiamo costruire dei sensori costituiti di solo DNA in grado di rilevare la presenza di target specifici. “Noi compriamo da Sigma Aldrich, un’azienda statunitense, piccole sequenze di DNA sintetico a singola elica, poi facciamo in modo che queste si leghino a un lungo filamento circolare di DNA. Così queste sequenze si ripiegano un po’ come se fossero degli. In questaabbiamo progettato e realizzato un tetraedro dotato di una sonda, anch’essa di DNA, che riconosce un target specifico e vi si lega. Questo legame esercita una trazione sui pilastri del tetraedro, che ...

giovanicri : Il Ministro della Salute @robersperanza accende il Colosseo insieme ai volontari @crocerossa: 'Insieme per la giorn… - repubblica : Aids, l'allarme dell'Oms: diagnosi tardiva per una donna europea su due [aggiornamento delle 09:39] - repubblica : Lotta alle leucemie: Matteo, Chiara e gli altri: i ricercatori italiani premiati negli Usa -