Quei 100mila melograni riprodotti illegalmente

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Nardò, dove negli ultimi anni si è sviluppata molto la produzione dicon tecniche importate dall'Israele Sembra assurdo, ma anche le piante del melograno possono essere clonate. È quanto accaduto a Nardò, un Comune in provincia di Lecce. Novantottomila sono le piante messe sotto sequestro dai carabinieri forestali di Gallipoli, sempre nel Leccese. È la prima volta, probabilmente, che avviene nel Salento un sequestro di questo tipo. In particolare i militari dell'Arma hanno effettuato il sequestro nella località “Masseria Nanni” dove hanno fatto un sopralluogo insieme ad alcuni ispettori fitosanitari della Regione Puglia. Il responsabile della piantagione illecita è un uomo accusato di "attività di produzione materiale di moltiplicazione di piante da frutto in assenza di opportuna autorizzazione", come si legge ...

Sara15945307 : @SirDistruggere Chissà perché penso che con quei 100mila euro lui sia scappato con l'amante. -