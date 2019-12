notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ospite diIn in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Don Mazzi,si è esibito sulle note di uno dei maggiori successi dei Pooh. Ilpare però non aver apprezzato la sua esibizione, tanto che su Twitter gli utenti si sono sbizzarriti nel sottolineare le sue stonature.In “, dovresti rassegnarti e abbassare la tonalità perché così non ti si può ascoltare“, “Solo urla e stonature“, “Ma perché non abbassare un po’ le tonalità?“. Sono queste alcune delle reazioni che diversi account Twitter hanno espresso sul social network in merito all’esibizione dell’artista. C’è addirittura chi ha rivelato di aver avuto i brividi all’attacco del suo acuto e chi, ironizzando, ha scritto di essere stato svegliato da questo mentre stava riposando dopo pranzo. Una ...

notizieit : Roby Facchinetti canta a Domenica In, il pubblico: “Abbassa la voce” - pasqual33061372 : Roby Facchinetti che voce stridula ormai è andata e questo modo di cantare dei Pooh nn si porta più ma giacchè ha d… - neverajoy_gem : NESSUNO MA PROPRIO NESSUNO ROBY FACCHINETTI: #DomenicaIn -