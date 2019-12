Nuoto | Europei 2019 | Alessandro Miressi col primo crono in una finale dei 100 stile

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono previsti fuoco, fiamme ed emozioni per cuori forti quest’oggi nelladei 100libero maschili, che vedrà partire con il miglioril califfo della velocità italiano. Il 21-enne torinese, nella giornata di ieri, ha infatti dominato la propria semiin 46.03, sbriciolando di otto decimi il suo personale e abbassando il record italiano di Marco Orsi di un centesimo, dimostrando che le buone sensazioni messe in mostra nei 50 e nelle staffette veloci erano un presagio positivo più che affidabile in vista della gara in cui si è laureato campione europeo in vasca lunga proprio a Glasgow nel 2018. Per l’atleta delle Fiamme Oro, che domani cercherà di basare, come sempre, la sua gara sul secondo cinquanta di cui è assoluto maestro, complice una partenza non certo performante a quei livelli, il livello degli avversari sarà di assoluto ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Europei25m Panziera e Paltrinieri d'oro. L'azzurro conquista il podio nei 1500 sl, mentre la seconda nei 200 dorso… - Agenzia_Ansa : #Nuoto Europei 25m, oro Carraro e Castiglioni argento nei 100 rana Azzurre dominano. Arriva la medaglia numero 200… -