Massacra la figlia disabile in casa sotto gli occhi del marito | una violenza inaudita

(Di domenica 8 dicembre 2019) È accaduto a Orbassano, in provincia di Torino. Una tragedia consumata davanti aglidel, una donna di 85 anni ha colpito ladi 44 anni,, con un martello. Il87enne non è riuscito a fermarla e ha dato l’allarme ai carabinieri. Poco prima delle 9 i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di via Gramsci 36/3, dove la madre di 85 anni aveva colpito diverse volte la 44enne alla testa con un martello fino ad ucciderla. A chiamare i militari è stato ildi 87 anni. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri, che sta effettuando un sopralluogo. L’, anziana donna ha assunto dei farmaci, ed è ora ricoverata all’ospedale di Orbassano. Il cadavere è stato trovato nell’appartamento della famiglia. Indagano i carabinieri e la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torino. ...

