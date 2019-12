Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix 2019 | Shun Sato vince tra gli juniores

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il giapponeseha vinto ledeldi, il nipponico si è letteralmente scatenato durante il free skating andato in scena oggi pomeriggio al PalaVela di Torino e ha così rimontato dal terzo posto in cui avevo concluso lo short program. Il 15enne si è imposto con un roboante 255.11, un punteggio enorme per lui che in carriera non si era mai spinto oltre il 219.69 siglato a inizio stagione nella tappa di Zagabria dove aveva concluso in terza posizione dopo aver vinto a Lake Placid. L’allievo di Tadao Kusaka è stato davvero impeccabile nel secondo segmento di gara e ha stampato un incisivo 177.86 (98.22 nella parte tecnica, 79.64 per i components) sulle note di Romeo and Juliet di Nino Rota. Il nipponico ha così operato il sorpasso sul russo Andrei Mozalev che si è fermato a un complessivo 241.48 chiudendo al secondo posto appena ...

