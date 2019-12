LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | Therese

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:47 Finisce qui laper quanto riguarda le donne, ma ci risentiremo tra circa mezz’ora perché alle 12:30 partiranno gli uomini! 11:46 Queste le prime tre posizioni: 1Johaug (NOR) 42’35″3 2 Jessica Diggins (USA) +1’08″3 3 Heidi Weng (NOR) +1’09″1 11:45 Decimo posto per Niskanen, mentre chiude undicesima con 2’29″6 di ritardo Nepryaeva: la russa sta faticando (e non solo lei all’interno del team russo) 11:44 Quarta posizione in volata per Parmakoski, davanti a Jacobsen e Kalla, poi Stadlober, Bjornsen e Lundgren 11:44 Secondo posto per Jessie Diggins davanti a Heidi Weng, l’americana ha nettamente staccato la norvegese nel finale. 1’08″3 il ritardo di Diggins, 1’19″1 quello di Weng 11:43 VinceJohaug! 42’35″3 il suo ...

