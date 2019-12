Speed skating | Coppa del Mondo Nur-Sultan 2019 | buoni riscontri per Noemi Bonazza e Mirko

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si è disputata la prima giornata di gare della tappa di Nur-valida per ladeldi: in Kazakhstan, in gara per l’Italia,, impegnata nei 5000 metri, e David Bosa eGiacomo Nenzi che hanno disputato i 500 metri. Nei 500 metri maschili doppietta russa con Viktor Mushtakov che supera il connazionale Ruslan Murashov per appena cinque millesimi di secondo (34.636 contro 34.641), mentre completa il podio il canadese Alex Boisvert-Lacroix con il crono di 34.730. Nella Divisione B sesto posto perGiacomo Nenzi con il tempo di 35.407 (15 punti), mentre è 24° David Bosa in 36.576. Nei 5000 metri femminili vince con il record della pista (prec. Martina Sablikova 6’59″88) la canadese Ivanie Blondin, che fa segnare 6’54″945 e batte proprio la ceca Martina Sablikova, seconda in 6’54″995. Completa il ...

