Pallanuoto | Serie A1 2019-2020 | undicesima giornata In acqua domani prima della lunga

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si avvia verso la conclusione laparteregular season del campionato diA1 dimaschile. La massimaitaliana infatti si fermerà per unapausa dopo l’del girone di andata, in programma come di consueto nel sabato pomeriggio: il ritorno insarà previsto per il 1 febbraio (nel frattempo impegnate le Nazionali con gli Europei). Non dovrebbero esserci problemi per il Recco nel proseguire con la propria striscia di vittorie: i campioni d’Italia, reduci dalla trasferta ungherese in Champions League, ospitano a Sori il Telimar.casalinga anche per l’AN Brescia: i lombardi, ancora privistella Cannella, attendono il Roma Nuoto. Trasferte insidiose invece per Ortigia (vola nella Capitale in casaLazio) e Sport Management (a Napoli con il Posillipo). 11a, 7 ...

SicraPress : PALLANUOTO, Serie A: gli appuntamenti del weekend prima della sosta... - marcoservida : beppesala, mentre la Cozzi diventa un cinema, mente la Cozzi si dice 'inagibile' le squadre di pallanuoto di Milano… - ContropiedeA : 10° GIORNATA DI CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE A1 - -