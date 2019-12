Milly Carlucci perché rimane sempre giovane? Quale segreto nasconde?

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019), la tua età non è unma seibellissima e in una strepitosa forma fisica, davvero uno splendido esempio per tutte le “over”. Come fai a mantenerti cosìe attiva? Intanto grazie per il complimento (ride, ndr)… ti dirò che la chiave che mi ha permesso di tenermi in forma è in realtà un problema che mi porto dietro da tanti anni. Daho avuto parecchi infortuni a causa del pattinaggio, che praticavo a livello agonistico. Ho riportato danni alla schiena, ho sofferto di dolori atroci e ho anche dovuto subire un intervento. Questo quadro clinico piuttosto precario mi ha imposto di mantenermimagra, stando attenta all’alimentazione e svolgendo regolarmente attività fisica. La sofferenza è una cattiva compagna di vita…il dolore che paralizza le gambe, le anche, è davvero un’esperienza che non auguro a nessuno. Dopo ...

