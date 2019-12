Gli orologi segnano il tempo con stile

dilei

(Di venerdì 6 dicembre 2019) E’ scoccata l’ora dello, attraverso gliche da sempre rappresentano l’accessorio di classe per eccellenza, in un matrimonio tra eleganza, innovazione e unoun po’ retrò. Anche durante le Feste Natalizie l’o è protagonista, nei regali certo, ma anche nell’outfit sia al femminile, che declinato al maschile. Anche nel look più minimal, l’o spicca e dona personalità, detta tendenza e valorizza l’intera figura. Ma quali sono le linee guida del prossimo anno in fatto di? Classici o vistosi? Costosi o pop? Vintage o super tecnologici? Vediamo come muoverci in questo mondo, tra lancette e cinturini di ogni tipo. Eleganza che brilla Soprattutto nelle cene importanti, o durante le festività, uno arricchito di pietre è capace di donare un tocco glam anche allopiù austero. Basta un tubino nero, ...

MarcelloTallo : @fattoquotidiano Anch'io vorrei sapere se il maglione, la camicia, i pantaloni gli orologi, i braccialetti, i calzi… - minfox_love : RT @NUEST_ITALIA: [IG UPDATE] 1stlookofficial: to be alone WITH YOU Che anniversario è oggi??? Con gli orologi e gioielli Lloyd, vi stiamo… - NUEST_ITALIA : [IG UPDATE] 1stlookofficial: to be alone WITH YOU Che anniversario è oggi??? Con gli orologi e gioielli Lloyd, vi s… -