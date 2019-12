ilsole24ore

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Buone prospettive per l’azienda in seguito all’aumento degli stanziamenti per lo spazio decisi nella conferenza ministeriale Esa. Finanziati tutti i programmi. Confermate le previsioni per i risultati 2019

24notizieItalia : Avio, nuovi contratti e a marzo 2020 riprendono i lanci del Vega - fisco24_info : Avio, nuovi contratti e a marzo 2020 riprendono i lanci del Vega: Buone prospettive per l’azienda in seguito all’au… -