Amici 19 | Maria De Filippi porta una cantante a Tu Si Que Vales

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Anticipazionisabato: Nyv a Tu Si Que. La decisione diDeEliminazioni in vista nella Scuola di19. Gli allievi che fanno parte del talent show diDeal momento sono diciotto, ma entro la prossima settimana diventeranno sedici perchè due di loro saranno eliminati. Nella puntata didi sabato 7 dicembre ci sarà la sfida tra la sfida tra Valentin Alexandru e il suo avversario. La registrazione si è conclusa da qualche ora e dalle anticipazioni ditrapelate in rete si è scoperto che il ballerino è riuscito a difendere il proprio banco. IntantoDeha deciso di fare una sfida tra i cantanti e i ballerini che hanno ottenuto i voti più alti dagli insegnanti nei giorni scorsi. Il vincitore avrà l’occasione di esibirsi in prima serata e a vincere è stata Nyv che sarà ospite a Tu Si Que19, anticipazioni 7 ...

ciro_clienti : @Veronique__94 @famigliasimpson @SanDiegoOutNow @tw_fyvry @enrick81 @CIAfra73 @Tvottiano @napoliforever89… - viki_serafin : RT @karamelcomet: Le fan di Stefano che se la prendono con Gaia come se lei fosse Maria de Filippi o la produzione.Gli schieramenti li hann… - mjmmi2 : RT @karamelcomet: Le fan di Stefano che se la prendono con Gaia come se lei fosse Maria de Filippi o la produzione.Gli schieramenti li hann… -