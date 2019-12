Cancellato l' appuntamento con Oltre la Soglia | al suo posto All Togheter Now

Una Vita : Cancellato l'appuntamento del sabato - in forse la prima serata del martedì su Rete 4 : l'appuntamento di Una Vita di sabato cede il passo ad Amici, intanto è in bilico anche la prima serata del martedì di Rete 4.

Una Vita - non va in onda : Cancellato l'appuntamento di venerdì 1 novembre 2019 : La soap spagnola non andrà in onda domani venerdì 1° novembre 2019. Al suo posto la replica della seconda puntata de L'Isola di Pietro 3.