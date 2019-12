Maltempo Liguria | sgomberata per una frana un’intera frazione nell’Imperiese

Maltempo Liguria : fiumi di fango riprendono a scendere sulle case a Rezzo : Sembra un fiume di fango. Tonnellate di fango che hanno ripreso a scendere dalla montagna a ridosso di frazione Cenova, nel Comune di Rezzo, sulle alture di Imperia, dove nei giorni scorsi sono stati sfollati trentacinque abitanti. Sul posto sono presenti dalla scorsa notte, una decina di vigili del fuoco, intervenuti con gli uomini del Gruppo Operazioni Speciali (Gos). Dopo una breve interruzione, durante la quale si è cercato di liberare le ...

Maltempo - allerta gialla in Liguria. La frana torna a muoversi - A6 chiusa per precauzione : frana sotto l'A26 a Voltri. Previste nevicate sui bacini padani di Ponente, in particolare nella zona della val Bormida

Maltempo Liguria - i pescatori : "Da settembre perso l'80% delle giornate di lavoro" : Grido d'allarme del settore pesca da Imperia a La Spezia per i danni causati dal prolungato Maltempo con mareggiate che hanno costretto i pescatori a restare fermi dalla fine di settembre per l'80% delle giornate di pesca a strascico, lampara, tremagli e palamiti. "Una situazione disastrosa – spiega Augusto Comes responsabile della Federcoopesca – Confcooperative di Liguria e Toscana – con decine di imprese

Maltempo Liguria - Toti : "Da Mattarella grande attenzione" : "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è tornato a Genova in occasione del 34° Congresso Nazionale Magistrati. Dopo un incontro con me e il sindaco Bucci per fare il punto sull'emergenza Maltempo in Liguria, ha voluto passeggiare per le vie della nostra città, verso cui ha di nuovo dimostrato grande attenzione e interesse. Grazie Presidente, da parte di tutta la Liguria: confidiamo in lei". Così su fb il governatore

Maltempo - dalla Liguria richiesta riconoscimento danni per 450 milioni. Toti venerdì vede Mattarella : Il capo dello Stato sarà nel capoluogo ligure per il congresso dell'Associazione nazionale Magistrati e, prima di questo appuntamento, incontrerà il presidente della Regione Liguria

Maltempo Liguria - Toti : "Richiesta di riconoscimento per i 450 mln danni" : Ammonta a 450 mln di euro la nuova richiesta di riconoscimento dei danni provocati dal Maltempo in Liguria firmata oggi dal governatore Giovanni Toti. "Oltre ai 350 milioni per danni strutturali – ha scritto Toti in un post su Facebook – si aggiungono 85 milioni per le somme urgenze e 15 per gli interventi di prima necessita', oltre agli 80 mln gia' richiesti per la precedente ondata di Maltempo". Nel

Maltempo Liguria : l'Entella rientrato in alveo - riaperti due ponti : Il torrente Lavagna e il fiume Entella sono rientrati nei rispettivi alvei e di conseguenza sono stati riaperti al transito i ponti Comorga a Carasco e della Maddalena tra Chiavari e Lavagna chiusi ieri pomeriggio per la piena dei corsi d'acqua. Rimane chiusa a Riva Trigoso la via Gramsci per una frana staccatasi dal colle Bardi.

Maltempo Liguria : frana nell'entroterra di Imperia - evacuate 35 persone : A causa di una frana che minaccia l'abitato, sono stati evacuati nella tarda serata di ieri 35 abitanti della frazione di Cenova, a Rezzo, nell'entroterra di Imperia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno monitorato l'area per tutta la notte. Oggi sono in programma sopralluoghi aerei per stabilire l'entità dello smottamento.

Maltempo Liguria - Toti : "La somma dei danni è superiore alla grande mareggiata del 2018" : "La somma dei danni è superiore alla grande mareggiata dello scorso anno: siamo di fronte a un'emergenza di protezione civile in Liguria e nel Paese di straordinaria grandezza, mai vista, a cui si aggiunge la chiusura di due autostrade che vanno ad incidere sui principali scali del paese: un danno industriale dalle proporzioni difficilmente calcolabili, ma gigantesche". Così il governatore ligure Giovanni Toti nel punto stampa

Maltempo Liguria : 480 milioni di danni pubblici : E' salita a circa 480 milioni di euro la conta dei danni 'pubblici' provocati dal Maltempo in Liguria nelle ultime settimane, di cui 80 milioni di somme urgenze per ripristinare la viabilita', e senza contare i danni subiti dai privati. E' la stima in evoluzione illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Il conteggio dei danni purtroppo sta salendo ogni minuto", evidenzia

Maltempo Liguria - Entella al livello di guardia : chiusi due ponti : Il fiume Entella torna a fare paura per le forti piogge che dalla notte scorsa hanno interessato Chiavari e il Tigullio. Per la piena del fiume, che ha raggiunto il livello di guardia, a Carasco è stato chiuso il ponte Comorga. Qui alla confluenza del Lavagna con l'Entella, il primo è esondato, mentre verso la foce l'Entella è esondato da entrambe le sponde allagando terreni nei Comuni di Lavagna e Chiavari. Tra lavagna e Chiavari

Maltempo Liguria - frana a Sori : tre persone sgomberate : Continuano le conseguenze del Maltempo in Liguria, dove vi sono diversi disagi a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Tre persone sono state sgomberate a Sori, in località Boschetto, in via Caorsi per uno smottamento che si è staccato dalla collina che minaccia la loro casa. Il terreno ha ceduto dopo l'intenso temporale di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Maltempo Liguria : "E' la peggiore ondata dal 1953 - siamo in piena emergenza" : "Questa ondata di Maltempo, secondo i dati del nostro ufficio meteorologico, e' la peggiore in Liguria dal 1953. Erano decine di anni che non vivevamo quello che e' passato fino ad oggi. Questo, coniugato al tema delle autostrade, crea una situazione di emergenza che non si vedeva da quella di Ponte Morandi, al netto del fatto che, grazie al personale della nostra protezione civile, non abbiamo avuto vittime". E'

Maltempo Liguria - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese