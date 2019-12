Inghilterra | bimbo ucciso da pirata fuori da scuola La polizia | «Atto deliberato»

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un bambino di 12 anni è morto e altri tre ragazzi fra i 13 e i 16 sono rimasti feriti oggida unabritannica a Debden, nell’Essex in, dopo essere stati investiti da una vettura il cui guidatore è poi fuggito. L’episodio è avvenuto alle 15.30. Gli investigatori indagano per omicidio e stanno dando la caccia all’investitore, un 51enne. Secondo l’Essex Police si tratta di un «»: al momento si esclude la pista del terrorismo. L’automobile coinvolta nell’investimento è una piccola Ford Ka color argento. I ragazzi erano nelle vicinanze della Debden Park High School, nel comune di Loughton. Il 12enne è morto in ospedale stasera per la gravità delle ferite riportate. «È stato un incidente davvero scioccante – ha detto il capo ispettore locale Rob Kirby – e la nostra più profonda solidarietà va a ...

Satori178 : @_RoteFuchs @serperuta Pure io ero sconvolta pensando a questo caso... Qui in Inghilterra due bambini di 10 anni to… - TommasoArmando : @ale87bs Te sei dimenticato Inghilterra e Germania bimbo bello. - thund3rass : Quel tipo di succo me lo davano in Inghilterra e sinceramente faceva parecchio schifo, non biasimo il bimbo se non… -