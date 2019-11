Tennis – L’agente di Federer tranquillizza i fan della Colombia | “l’esibizione si farà

Fonte : sportfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’agente di Rogerconferma la volontà di programmare, per il 2020, l’esibizione insaltata qualche giorno fa: in caso contrario i tifosi verranno rimborsati Nei giorni scorsi Rogerè stato costretto ad annullare l’esibizione di Bogotà che lo vedeva opposto ad Alexander Zverev a causa del coprifuoco applicato dal sindacocittà per evitare rivolte e saccheggi a causa delle proteste contro il governo. L’agente di Roger, Tony Godsick, ha voluto rassicurare i fanni spiegando al quotidiano ‘Elno’ che si sta cercando di organizzare l’esibizione prima del Miami Open 2020 (23 marzo – 5 aprile). In caso contrario i fan verranno rimborsati: “o troviamo una nuova data o i fan recupereranno i loro soldi“.L'articolo– L’agente dii fan ...

