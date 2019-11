Dalla Spagna insistono | Fabiàn Ruiz tra i primi obiettivi del Barcellona

Dalla Spagna - Juve : CR7 verso l’addio. Due squadre verso di lui : CR7-Juve, voci Dalla Spagna su un addio anticipato. Ci sono due squadre su di lui. Dalla Spagna sono sicuri: alte possibilità di separazione Una vera e propria bomba di mercato rimbalza Dalla Spagna. Secondo quanto riferito dal portale online ”DonBalon” e riportato anche da Areanapoli, CR7 sarebbe in procinto di lasciare la Juventus. In base […] Leggi tutto L'articolo Dalla Spagna, Juve: CR7 verso l’addio. Due squadre ...

Clamorosa indiscrezione Dalla Spagna - Luis Enrique pronto a tornare sulla panchina della ‘Roja’ : Secondo quanto riferito dai media spagnoli, Luis Enrique potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di ct della Spagna per gli Europei del 2020 Lo scorso 19 giugno aveva annunciato Clamorosamente le proprie dimissioni da ct della Spagna per problemi di famiglia, dovendo affrontare la terribile malattia della figlia, poi purtroppo deceduta dopo una lunga battaglia. Luis Enrique però adesso potrebbe tornare al suo posto, riprendendosi la panchina ...

Mercato Juventus - voci Dalla Spagna : il fenomeno del Barça vuole la Juve : Mercato Juventus – Ivan Rakitic è uno dei pezzi pregiati, se non il più pregiato, che finirà sul prossimo Mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’ il croato ha anche già deciso quale sarà la sua prossima destinazione: la Juventus. Che il giocatore sia ormai fuori dai piani sportivi del Barcellona non è una novità, ma a ulteriore conferma sono arrivate anche le parole del direttore tecnico del club catalano Eric Abidal. Mercato ...

Juventus - Dalla Spagna : Dybala possibile rinforzo estivo per Simeone nell'Atletico Madrid : La sosta per le nazionali è occasione per molti giornali nel dedicare spazio soprattutto alle notizie di calciomercato, considerando che manca un mese e mezzo all'inizio della sessione invernale. Una delle protagoniste indiscusse della scorsa estate è stata la Juventus ed è probabile che anche a gennaio possa 'dominare' la scena soprattutto in tema cessioni. E a tal proposito arriva un'indiscrezione importante dalla Spagna, nello specifico dal ...

MotoGp – Clamoroso Dalla Spagna - la notizia spazza tutti : Jorge Lorenzo si ritira : Jorge Lorenzo spiazza tutti: dalla Spagna la notizia del ritiro del maiorchino, oggi pomeriggio l’annuncio a Valencia Inizia ufficialmente oggi il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. Il weekend di Cheste inizia con un Clamoroso colpo di scena: Jorge Lorenzo ha infatti convocato una conferenza stampa straordinaria, alle 15.00 di oggi pomeriggio, al fianco di Carmelo Ezpeleta e alla presenza ...

Calciomercato - bomba Dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : due nomi per il Milan - sorprese di Spal - Verona e Lecce : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia in campo per un doppio appuntamento. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – “Se il Napoli abbia già bloccato Berge? Ho letto in giro e non è così. Che il Napoli sia ...

Fabian Ruiz convocato Dalla Spagna : La Spagna ha ufficializzato la lista dei convocati in nazionale per le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Malta e Romania. Partite che non sposteranno nulla poiché la Nazionale è già qualificata. I nomi dei convocati sono stati annunciati dalla federazione spagnola con un video che celebra i 200 anni del Museo del Prado. Tra i convocati, naturalmente, anche Fabian Ruiz. Ecco la lista completa: Portieri: Kepa, De Gea e Pau ...

Una Vita - spoiler Spagna : Felipe salva Genoveva Dalla furia della Dicenta : Imperdibili novità accadranno questo inizio mese nelle vicende ambientate ad Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita in onda dal 4 all'8 novembre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta perderà completamente il lume della ragione, tanto da minacciare di uccidere Genoveva Salmeron. Felipe Alvarez Hermoso, invece, dimostrerà di essere sempre geloso di Marcia. Una Vita, puntate 4-8 novembre: Ursula sempre più pazza Le anticipazioni di Una Vita, sulle ...

Mercato Juventus - bomba Dalla Spagna : assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia travolta Dalla Spagna nel torneo Open - donne ok con la Svizzera. Russia e Inghilterra inciampano nel pari : Sono cominciati quest’oggi gli Europei a squadre di Scacchi in quel di Batumi, in Georgia, e subito ci sono stati alcuni risultati a sorpresa soprattutto nella sezione Open, mentre in quella femminile tutto è andato all’incirca come da pronostico. Il vento di sorpresa non ha riguardato, purtroppo, l’Italia, che due anni fa piazzò un clamoroso esordio battendo l’Azerbaigian poi campione. In questo caso, di gloria non ce ...

Calciomercato - clamoroso Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo chiede la cessione di un compagno - le cifre di Ibra al Napoli : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le società continuano a muoversi sul Calciomercato, le dirigenze sono già al lavoro in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. INTER – “L’importante è che la squadra ...

Calciomercato Juve - proposta indecente dal Real Madrid - in arrivo Dalla Spagna un campionissimo : Un’offerta indecente quella presentata da Florentino Perez padron del Real Madrid a Fabio Paratici, uno dei massimi dirigenti Juventini. Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi di un grandissimo giocatore e offrire anche una barca di soldi pur di arrivare al bosniaco Pjanic. Il centrocampista Juventino piace tantissimo a tutto lo staff madrileno. Un regista come Pjanic servirebbe tantissimo allo scacchiere del Real Madrid. Così ...

Mercato Juventus - Dalla Spagna : scambio folle con il Real Madrid : Mercato Juventus – Zero presenze in Champions League e appena 104 minuti in Liga (in tre presenze): è questo il magro bottino stagionale di Isco. Preoccupato per il suo posto in Nazionale spagnola in vista degli Europei, l’ex Malaga secondo i media iberici è fermamente intenzionato a chiedere la cessione a gennaio. Mercato Juventus, Isco per Emre Can Il Real Madrid non è contrario all’addio, ma continua a valutare il calciatore ...

Messi - la rivelazione : “Nel 2014 volevo andare andare via Dalla Spagna - mi sentivo trattato male…” : Un futuro mai seriamente messo in discussione, ma che qualche volta ha leggermente scricchiolato. Ma Lionel Messi ha tenuto a precisare, per l’ennesima volta, qual è la sua intenzione: chiudere la carriera al Barcellona. L’asso argentino ha rilasciato una lunga intervista all’emittente catalana RAC1. Queste le sue parole. “Ho sempre sognato di giocare un giorno nel Newell’s ma alle volte bisogna pensare alla ...