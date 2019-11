LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | risultati 21 novembre Australia-Canada | a Pospisil il

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil riesce ad aggiudicarsi un primo interminabile set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 AUSTRALIA-CANADA: sulle ali dell’entusiamo, ancora lui, Pospisil! Tiene il servizio a zero nel primo game del secondo parziale. 19.16 AUSTRALIA-CANADA: il ruggito di Pospisil! Il canadese vince il primo set 7-6 in un tiebreak dove Millman alla fine ha dovuto cedere 9-7. Scatenato l’angolo nordamericano. 19.14 AUSTRALIA-CANADA: si cambia campo per la seconda volta, sul 6-6. ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Millman e Pospisil si equivalgono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 AUSTRALIA-CANADA: è tiebreak. Millman 6-6 Pospisil. Si deciderà tutto nello speciale 13esimo gioco. 18.57 AUSTRALIA-CANADA: Millman si garantisce il tiebreak salendo 6-5. A Pospisil nuovamente la patata bollente. 18.54 AUSTRALIA-CANADA: è 5-5, si salva Pospisil. Il primo parziale si allunga. 18.50 AUSTRALIA-CANADA: sprint di Millman che va sul 5-4. Pospisil sarà costretto a servire per ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil bracca Millman - nel primo match in programma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman torna a mettere un game a referto. L’australiano rimette il naso davanti: va sul 4-3. 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman 3-3 Pospisil. Ingiocabile il tennista di Vernon per il suo avversario, che non può fare altro che concedere il game al canadese. 18.36 AUSTRALIA-CANADA: controbreak di Pospisil! Al termine di un braccio di ferro durissimo, il canadese ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 AUSTRALIA-CANADA: Millman fa il suo, anche in maniera abbastanza sbrigativa, tenendo il servizio per l’1-0. 18.18 AUSTRALIA-CANADA: si comincia! E’ Millman a servire nel primo gioco. 18.15 AUSTRALIA-CANADA: i due protagonisti Iniziano le operazioni di riscaldamento. 18.11 AUSTRALIA-CANADA: dopo Millman-Pospisil, il secondo singolare si disputerà fra De Minaur e ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. E’ il momento di Australia-Canada - in campo Millman-Pospisil : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Australia-Canada: esecuzione degli inni nazionali. 18.05 Australia-Canada: stanno per entrare in campo le due formazioni. 18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia, ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. La Serbia supera la Francia - la Gran Bretagna vola ai quarti contro la Germania. Tra poco Australia-Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia, mentre i canadesi li abbiamo conosciuti da vicino, in quanto hanno vinto il girone F dove era inserita l’Italia. 17.50 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - la Gran Bretagna vola ai quarti contro la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Germania-CILE: sta per iniziare il secondo parziale con Mies alla battuta. Ricordiamo che il match è ininfluente ai fini della classifica, Germania già avanti come prima e Cile già fuori. 17.17 Germania-CILE: Un paio di brutti errori di Tablio e una lunga volée di Barrios regalano il primo parziale alla Germania! 76(3) per Krawietz e Mies 17.15 Germania-CILE: in perfetto equilibrio il ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Germania-Cile Partita molto equilibrata entrambe le coppie mantengono il servizio: 3-3. 16.51 Gran Bretagna-Kazakistan Murray/Skupski difendono il break: 3-1. 16.49 Serbia-Francia Herbert/Mahut non sbagliano e chiudono il match con un doppio 6-4 16.48 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik/Kukushkin rimangono in scia e si portano sul 2-1. 16.46 Germania-Cile Krawietz/Mies mantengono abbastanza ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Serbia-Francia Mahut serve bene e i transalpini difendono serenamente il servizio e si portano sul 4-2. Ricordiamo che il match è ininfluente per la qualificazione visto Djokovic e compagni hanno conquistato il primo posto del girone. 15.48 Gran Bretagna-Kazakistan A breve in campo i doppisti Murray/Skupski-Golubev/Nedovyesov. 15.46 Serbia-Francia Herbert/Mahut piazzano il primo break ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Germania-CILE Garin fa il suo e sale 5-4 nel terzo set. A questo punto toccherà a Struff provare a prolungare il parziale. 15.24 Germania-CILE Prosegue l’equilibrio tra Struff e Garin, siamo sul 4-4 nel terzo set. 15.22 Gran Bretagna-Kazakistan BUBLIK SCONFIGGE EVANS 5/7 6/4 6/1. 1-1 TRA LE DUE NAZIONI 15.20 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggrappa al servizio e chiude il game! ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna avanti sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Germania-CILE Subito Struff che strappa il servizio a Garin nel primo gioco del terzo set. Tedesco avanti 1-0 14.50 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggiudica il secondo set e si va al terzo! 7/5 4/6 contro Evans 14.49 Serbia-Francia DJOKOVIC VINCE 6/3 6/3 SU PAIRE. Serbia-Francia 2-0 14.48 Serbia-Francia triplo match point per Djokovic. Germania-CILE Garin vince il tie break! 7/6 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia e Djokovic avanti su Paire - Gran Bretagna avanti sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Serbia-FRANCIA Djokovic senza problemi inizia bene il suo secondo set al servizio e il punteggio è di 1-1 14.22 Germania-CILE Garin non cede di un millimetro e siamo sul 4-4 nel secondo set contro Struff 14.21 Gran Bretagna-Kazakistan turno di servizio senza intoppi per Evans, ora 3-2 nel secondo set. 14.20 Germania-CILE Ancora un turno volato via veloce per Struff che si porta sul 4-3 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia sulla Francia (tra poco in campo Djokovic) e della Gran Bretagna sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Germania-CILE Struff si aggiudica il primo set per 7/6 (7-3) su Garin 13.51 Germania-CILE Strappo di Struff nel tie break e 6-3! Tre set point per il tedesco Loading… Loading… 13.50 Gran Bretagna-Kazakistan Grande risposta di Evans che salva le palle break e vince il game. Ora è 6-5 nel primo set 13.49 Serbia-Francia Nole non sbaglia ed è 2-1 nel primo set su ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia sulla Francia (tra poco in campo Djokovic) e della Gran Bretagna sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Germania-CILE Struff tiene il servizio a 30 e si porta sul 2-2 nel primo set 13.13 Struff al servizio, si porta sul 40-15, Bublik, intanto è 1-1 contro Evans 13.12 CLASSIFICA GRUPPO C GROUP C Nation Played Won Lost Rubbers W-L Germany 1 1 0 3 – 0 + Argentina 2 1 1 3 – 3 + Chile 1 0 1 0 – 3 + 13.11 CLASSIFICA GRUPPO E GROUP ...