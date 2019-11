Pallanuoto | Champions League 2019-2020 | Ivovic regala il pareggio al Pro Recco con il

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco in casa dell’Hannover : Torna alla vittoria, dopo il pari arrivato a Zagabria, la Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto 2019-2020. Nella quarta giornata della fase a gironi i campioni d’Italia si impongono in terra tedesca battendo per 21-13 l’Hannover. Qualche errore difensivo, qualche momento di pausa di troppo, ma alla fine poche le difficoltà per la squadra guidata da Rudic: i valori messi in acqua erano troppo squilibrati. Show di Velotto e ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Mladost-Pro Recco 11-11. Liguri raggiunti all’ultimo secondo : Pari che sa di beffa nella terza giornata della prima fase a gironi della Champions League di Pallanuoto per la Pro Recco, raggiunta sulla sirena in casa dei croati del Mladost Zagabria sullo score di 11-11. Partita molto difficile per i Liguri, che però avevano trovato il vantaggio a 3″ dal termine col rigore di Mandic, prima di farsi beffare da Radu a fil di sirena. Primo quarto molto equilibrato e con le difese a sovrastare gli ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco-Terrassa 15-5. Liguri dominanti a Bergamo : A Bergamo la Pro Recco è devastante ed annichilisce gli spagnoli del Terrassa per 15-5 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i Liguri chiudono la pratica in appena otto minuti e nel resto del confronto amministrano allargando man mano il divario con gli iberici. Mattatore della gara Di Fulvio con 6 reti. Nel primo quarto la sfida è subito indirizzata: 5-1 senza appello, con i Liguri che vanno in gol con ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco - 13-9 al Marsiglia : Esordio con vittoria, come previsto, per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto maschile. La compagine ligure si è imposta in trasferta in terra francese, battendo per 13-9 il Marsiglia. La banda di Ratko Rudic partiva ovviamente da favorita e, nonostante la qualificazione alla fase finale già ottenuta di diritto come città ospitante, ha dimostrato di voler puntare comunque a queste partite continentali. ...

Pallanuoto LEN Champions League - su Sky tutte le partite della Pro Recco : La Pallanuoto torna protagonista su Sky con i match della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/2020, la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Nella passata edizione vittoria degli ungheresi del Ferencvaros e terzo posto per la squadra ligure, in gara fino alle semifinali. Sky trasmetterà tutte le partite di Champions League dei...