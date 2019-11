Oroscopo dicembre | Ariete | amore litigherello | buone chances professionali

Oroscopo dicembre Toro : Venere in un trigono perfetto - sfera sentimentale positiva : Il mese di dicembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da un periodo piuttosto stabile, sia in campo emotivo che lavorativo. La sfera sentimentale riserva per voi tanto affetto da spendere con la vostra anima gemella nella prima parte del mese, quando il pianeta Venere formerà un trigono perfetto che addolcisce la vostra relazione di coppia. Condizioni favorevoli anche per i single che, soprattutto la prima settimana, avranno maggiori ...

Oroscopo dicembre - Ariete : Mercurio in quadratura - bene il lavoro : L'ultimo mese dell'anno, quello di dicembre, per i nativi Ariete sarà caratterizzato da una sfera lavorativa in netto rialzo, con Mercurio che tornerà ad essere in congiunzione con il segno zodiacale. Ciò nonostante, Giove non favorevole potrebbe rovinare dei progetti lavorativi; sarà quindi necessario il massimo impegno. In ambito sentimentale ci sarà ancora molto da lavorare. Venere in quadratura durante la prima parte del mese potrebbe ...

Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre - seconda sestina : Pesci nervoso : L'Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre prevede qualche piccolo contrasto per lo Scorpione, mentre per il Sagittario ci saranno delle belle occasioni. Scopriamo le previsioni degli astri per la seconda sestina dello zodiaco. Le previsioni da Bilancia a Pesci Bilancia: le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi nei mesi scorsi dovranno cercare di evitare discussioni inutili. Chi è single da tempo riscoprirà una grande capacità ...

L'Oroscopo di dicembre - Gemelli : importanti incontri per il futuro professionale : Nel mese di dicembre 2019 troveremo Venere passare dal Capricorno (dove stazionano Mercurio, Giove, Sole, Plutone e Saturno) all'orbita dell'Acquario, mentre Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro, così come Urano darà altrettanto nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili dei Gemelli....Continua a leggere

Oroscopo 10 dicembre : Gemelli fantasiosi - shopping per il Toro : Nella giornata di martedì 10 dicembre l'amore farà capolinea per i nati sotto il segno della Bilancia, la quale abbandonerà per un po' l'atmosfera dubbiosa di questi giorni. Il Cancro e i Pesci avranno un umore decisamente più alto, tanto che saranno anche in grado di essere disponibili per chiunque, come al loro solito. L'Ariete sarà uno dei pochi che invece avranno ancora problemi da superare. Di seguito, le previsioni degli astri per i 12 ...

L'Oroscopo del dicembre - 2^ sestina : Mercurio in sestile in Capricorno - Scorpione tenace : Durante il mese di dicembre 2019, i nativi Capricorno attraverseranno una fase positiva per quanto riguarda l'ambito sentimentale, grazie agli influssi di Mercurio, mentre Bilancia otterrà finalmente alcuni vantaggi all'interno dell'ambito lavorativo. Pesci sarà particolarmente impegnato per quanto riguarda il lavoro, considerati gli influssi di Marte, mentre Acquario avrà modo di godersi la fine del mese in tutta tranquillità, quando Venere si ...

Oroscopo settimana dal 9 al 15 dicembre : Ariete polemico - Pesci in rialzo : Durante la settimana che andrà da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, la costellazione del Capricorno avrà nei suoi gradi, oltre a Saturno e Plutone, Giove e Venere. La Luna, invece, sarà nella costellazione del Cancro. Marte sarà presente in quella dello Scorpione e il Sagittario avrà nei suoi gradi sia Giove che Mercurio. Urano in Toro. A seguire le previsioni segno per segno. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete inclini ...

Oroscopo 9 dicembre : routine per l'Acquario - Scorpione tenero : Durante la giornata di lunedì 9 dicembre il lavoro occuperà diversi segni dello zodiaco, ma l'Acquario, in particolare, si sentirà particolarmente insofferente alla routine a cui dovrà sottostare, mentre la Bilancia vivrà delle incertezze in merito alla propria relazione. I Pesci potranno avere incontri strepitosi e molto stimolanti, mentre lo shopping interesserà il Leone e lo Scorpione. Amore al top per il Cancro, amicizie in primo piano per ...

L'Oroscopo di dicembre - 1^ sestina : Venere in opposizione ad Ariete - Vergine positiva : Durante il mese di dicembre, Venere sarà in opposizione al segno dell'Ariete, permettendo ai nativi del segno di trascorrere giornate molto attive per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se spesso dovranno fare molta attenzione a delle possibili incomprensioni. Saranno accompagnati però da una buona dose di fortuna, utile per il lavoro. I primi giorni del mese non saranno così entusiasmanti per il Toro, ciò nonostante i nativi del segno ...

Oroscopo Ariete - dicembre : Venere nel segno favorisce gli incontri durante le festività : Il dodicesimo mese dell’anno si avvicina, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dell'Ariete durante il mese di dicembre. Entro il giorno 9 in ambito lavorativo potrebbero nascere dei cambiamenti, il segno sarà dunque così assorbito da questioni riguardanti la sfera professionale e pratica da non potersi occupare come vorrebbe dell’amore. Dunque gli ...

Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre - prima sestina : Gemelli pensieroso : L'Oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, prevede importanti gratificazioni sul piano lavorativo per il Toro, mentre il Leone sarà più dinamico. Ecco le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla specifica settimana. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero aver paura di interrompere la propria storia sentimentale per paura di restare da soli. Cercate di essere sinceri con il partner se non ...

Oroscopo del mese di dicembre : Giove porterà fortuna a Toro e Capricorno : L'Oroscopo di dicembre 2019 sarà caratterizzato da un transito importante: il passaggio del pianeta Giove nel segno del Capricorno. Questo nuovo aspetto influenzerà positivamente i segni di terra, mentre altri segni saranno in difficoltà. Scopriamo ora nel dettaglio cosa dicono le stelle. L'Oroscopo mensile di dicembre per la prima sestina Ariete (21/03-20/04): Mercurio sarà in ottima posizione dal giorno 10. Saranno favoriti i contatti con il ...

Oroscopo dicembre - Cancro : fortuna al minimo - salute da salvaguardare : Per i nativi del segno del Cancro, questo dicembre 2019 sarà caratterizzato da alcuni capricci di Venere in ambito amoroso: qualche incomprensione con il partner però vi darà modo di riflettere sulla vostra relazione. Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, saranno favorite quelle professioni in solitaria e che non necessitano di alcun tipo di collaborazione. Ogni mossa positiva che farete sicuramente sarà soltanto merito vostro, anche perché ...

Oroscopo dicembre - Capricorno : tante energie da impiegare per i vostri interessi : Per voi nati sotto il segno del Capricorno, questo dicembre 2019 sarà decisamente difficile per il lavoro, soprattutto per trovarne uno. D'altro canto, le energie saranno alla base dei successi che conseguirete, anche se non saranno molti come vorreste. L'aspetto sentimentale sarà quello che più vi regalerà soddisfazioni e ottimismo, ci saranno varie occasioni di fare progetti per il futuro. Amore e affetti L'amore sarà uno degli aspetti su cui ...