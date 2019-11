Galleria Giovanni XXIII – Chiusure per ultimazione lavori di trasformazione a LED

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019)dia LED degli impianti di illuminazione nel tratto compreso Via del Foro Italico – Via Trionfale Nell’ambito deidi ammodernamento ea LED degli impianti di illuminazione di sottovia e sottopassi di pertinenza di Roma Capitale, la Società Areti SpA, per conto del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha programmato di eseguire detti interventi all’interno del sottovia veicolare in oggetto. Isaranno eseguiti secondo il seguente cronoprogramma: NOVEMBRE · Chiusura venerdì 22 ore 21:00, sabato 23 chiusura H24, domenica 24 apertura ore 09:00; NOVEMBRE/DICEMBRE · Chiusura venerdì 29 ore 21:00, sabato 30 chiusura H24, domenica 01 apertura ore 09:00; DICEMBRE · In orario notturno con chiusura dalle ore 21:00 e apertura il giorno successivo alle ore 06:00 nei giorni di ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est rallentamenti altezza Via Salaria >Galleria Giovanni XXIII #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : ???#Pescara #lavori - SS714 Tangenziale, CHIUSURA notturna all'interno della Galleria San Giovanni > Ancona ? Dalle… - josephsayah142 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via del Foro Italico code tra Galleria Giovanni XXIII e Salaria > San Giovanni #luceverde #Lazio -