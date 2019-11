Maltempo | verso la fine dell' allerta sul centro della Liguria Le previsioni | «Mercoledì

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Maltempo Firenze : l’Arno verso il 2° livello di allerta : Probabile picco di piena dell’Arno alla stazione di rilevamento Firenze Uffizi intorno alle ore 12 di oggi, prossimo o di poco inferiore al secondo livello di criticità (che è di 5,50 metri) comunque al di sopra dei massimi registrati negli ultimi 20 anni: è quanto emerge dalle valutazioni degli esperti del Centro funzionale regionale. A precipitazioni praticamente terminate i livello idrometrici del cosiddetto ‘reticolo ...

Maltempo Piemonte : servizio elettrico verso la normalità nel Cuneese : Dopo i disservizi causati dal Maltempo, il servizio elettrico sta tornando alla normalità nel Cuneese. E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali disalimentate; i lavori, informa l’azienda, proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto durante tutta l’emergenza. Per ...

Maltempo - piogge alluvionali nella notte dalle Alpi al Sud : verso i 300mm giornalieri in Irpinia - gravi criticità : E’ una notte caldissima su gran parte d’Italia, con temperature tropicali a pochi minuti della mezzanotte tra 3 e 4 Novembre: abbiamo +23°C a Gallipoli, Tropea e Barcellona Pozzo di Gotto, +22°C a Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Brindisi e Crotone, +21°C a Palermo, Bari, Messina e Barletta, +20°C a Taranto e Cosenza, +19°C a Catania e Catanzaro, +18°C a Napoli, Foggia e Vibo Valentia, +17°C a Trieste, Pisa, Cagliari, Rimini, Cesena, ...

Meteo - il Maltempo si sposta verso il Lazio e la Toscana. Ma nel weekend torna il sole : Venti di scirocco su mare di Sardegna, canale di Sicilia e Tirreno. Temperature miti nel fine settimana

Maltempo Roma : alla stazione metro A Flaminio chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia : A causa del Maltempoalla “stazione metro A Flaminio sono chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia”. InfoAtac, in un tweet, informa gli utenti di “utilizzare l’uscita piazzale Flaminio direzione stazione Roma/Viterbo” L'articolo Maltempo Roma: alla stazione metro A Flaminio chiuse le uscite verso piazza del Popolo e via Flaminia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : la perturbazione si sposta verso nord-ovest - scende il livello dei rivi : “Al momento la situazione meteo ci preoccupa un po’ di meno perché si è alzato un forte vento di Scirocco, con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari, che sta portando la perturbazione verso nord-ovest, oltre i confini regionali. Di conseguenza, sta scendendo il livello dei rivi che si erano progressivamente gonfiati durante la notte“, lo ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova, ...

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Europa : allerta gialla Maltempo in otto regioni italiane : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...