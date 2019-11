Live-Non è la D' Urso | Laura Desiree? La giornalista che si spoglia durante i tg | in

Heather Parisi a "Live Non è la d'Urso" : "Violentata per 7 anni" - : Roberta Damiata Arrivata a "Live Non è la d'Urso" per parlare della sua maternità, Heather Parisi si lascia andare ad una confessione che lascia tutti a bocca aperta Super esclusiva a “Live non è la D’Urso, dove è presente per la prima volta in Italia Heather Parisi insieme ai figli e al marito Umberto Maria Anzolin, per parlare della loro famiglia e del fatto di essere diventata mamma dopo i cinquanta anni. Heather e suo marito ...

Momento hot a "Live Non è la d'Urso - tra spogliarelliste - pornostar e lo Spritz di Taylor Mega - : Roberta Damiata E' giusto che una donna si spogli? A dare questa risposta nel salotto di "Live Non è la d'Urso" una fauna ben assortita di spogliarelliste, ex pornostar e giornaliste che danno le notizie mentre si spogliano. Insomma comunque vada sarà un successo Arriva il Momento “hot” a “Live Non è la d’Urso” quello che parte a mezzanotte e finisce a notte fonda, dove per gli amanti delle emozioni forti e anche un po’ strampalate, ...

Vittorio Feltri dopo Live-Non è la D'Urso contro Luxuria e D'Eusanio : "Pollaio - povere cretine" : Una clamorosa rissa in tv, quella che ha visto contrapposto Vittorio Feltri a Veronica Maya, Vladimir Luxuria, Alda D'Eusanio e Daniela Martani a Live-Non è l'Arena, il programma in prima time di Barbara D'Urso su Canale 5. Il direttore di Libero è stato messo sotto assedio da quelle che ha definito

Vittorio Feltri a Live-Non è la D'Urso contro Veronica Maya : "Zitta gallina - me ne vado" : A Live-Non è la D'Urso, Vittorio Feltri risponde al fuoco alle domande delle cosiddette "sferate". Al fianco di Vittorio Sgarbi nello studio di Barbara D'Urso, il direttore sotto assedio, reagisce ai semi-deliri di Vladimir Luxuria, Veronica Maya e Alda D'Eusanio (sostanziale scena muta per la nazi-

Heather Parisi confessa a Live-Non è la D'Urso : 'Sono stata picchiata per sette anni' : Nella puntata di lunedì 18 novembre di Live-Non è la D'Urso, è stata ospitata per la prima volta Heather Parisi, ballerina e showgirl divenuta molto popolare negli anni '80. La donna si è confrontata con i sette sferati, tra cui Alba Parietti, Alessandra Mussolini, Milena Miconi, Emanuela Aureli e Paolo Brosio per affrontare l'argomento "maternità in tarda età" arrivando anche a parlare delle polemiche riguardanti fecondazione assistita. Come ...

Live Non è la D’Urso - Vittorio Sgarbi offende Luxuria. Feltri se ne va : Vladimir Luxuria offesa da Vittorio Sgarbi a Live-Non è la D’Urso Durante la puntata di Live-Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri si sono confrontati contro le cinque sfere, ovvero cinque personaggi noti che si dividono in favorevoli e contrari alle affermazioni del giornalista e del critico d’arte. Gli animi però si sono riscaldati quando è intervenuta Vladimir Luxuria. Inizialmente la donna ha attaccato Feltri ...

Live Non è la D'Urso - bacio tra Milly D'Abbraccio e Laura Desiree : Direttamente da Toronto, questa sera, è stata ospite Laura Desiree, star di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste. Il suo ruolo nella tv canadese è proprio quello di dare le notizie spogliandosi, davanti alla telecamera (sì, intimo compreso).Bellissima, la giornalista è entrata in studio e si è seduta accanto a Milly D'Abbraccio che proprio questa sera ha ammesso di volersi ritirare dalle scene. Dopo ...

Live - Non è la D'Urso - Daniele Interrante insultato da Ivano dei Cugini di Campagna : "Ma che caz*o stai a di' - c*glione!" (Video) : L'imminente ingresso di Vittorio Sgarbi e di Vittorio Feltri, nello studio di Live - Non è la D'Urso, talk show del lunedì sera di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, presumibilmente ha influenzato anche gli ospiti del blocco antecedente, un talk show dedicato alle pensioni dei vip, uno dei tanti argomenti ciclici di Live.In un dibattito economico-finanziario che ha coinvolto, tra gli altri, anche Daniele Interrante, tronista di Uomini e ...

Live Non è la D'Urso - Taylor Mega era ubriaca? "Il giorno dopo mi hanno fatto una flebo perché stavo male" : "Con la vodka di prima non posso abbassare la gradazione alcolica... quante me ne sono fatte? Due!" Queste le prime parole di Taylor Mega all'ingresso in studio di Live Non è la D'Urso, quando Barbara D'Urso le ha fatto trovare uno spritz sulla poltrona.prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Taylor Mega era ubriaca? "Il giorno dopo mi hanno fatto una flebo perché stavo male" pubblicato su Gossipblog.it 19 novembre 2019 00:35.

Live Non è la D'Urso - Vittorio Feltri abbandona lo studio : E alla fine è successo: Vittorio Feltri ha abbandonato lo studio. Tra l'altro a pochi minuti dalla fine dello spazio dedicato a lui e a Vittorio Sgarbi, contro cinque donne tra le sfere. Pochi minuti e comunque si sarebbe potuto alzare come il collega critico d'arte...prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Vittorio Feltri abbandona lo studio pubblicato su TVBlog.it 19 novembre 2019 00:13.

Live Non è la D'Urso - scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria : Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri sono stati protagonisti del "fuoco incrociato" delle cinque sfere, cinque donne presenti in studio pronte a confrontarsi con loro. "Ho molta paura" ha ammesso, sorridendo, la conduttrice, prima di farli entrare in scena, per la diretta di Live Non è la D'Urso.Cinque donne "sferate" pronte a prenotarsi per parlare con i due. Vladimir Luxuria e Alda D'Eusanio sono state le prima a girarsi. Inizialmente la ...

Live Non è la D'Urso - Valentina Dallari - serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto : Valentina Dallari è stata tra gli ospiti della puntata di Live Non è la D'Urso in onda mercoledì 18 novembre 2019. L'influencer ha chiarito la sua posizione dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.L'organizzatore di una serata avrebbe accusato la Dallari di aver annullato una serata, andandosene:prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Valentina Dallari, serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto ...

Live Non è la D'Urso - Michael Cadeddu (ex Ciccio di Un medico in famiglia) oggi è un fantino : Nuova vita per Michael Cadeddu. L'ex Ciccio di "Un medico in famiglia", nipote di Lino Banfi, oggi vive a Düsseldorf con la moglie e il piccolo. Il ragazzo, oggi, è fantino:"La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi"prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Michael Cadeddu (ex Ciccio di Un medico in famiglia) oggi è un fantino pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2019 22:55.

Heather Parisi choc a Live Non è la d’Urso : “Ho subìto violenze” : Live di Barbara d’Urso: Heather Parisi parla del suo dramma E’ terminato da poco la lunga intervista che Heather Parisi ha fatto a Live da Barbara d’Urso. E in questa circostanza la donna di origini americane ha fatto una rivelazione che ha davvero lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Cosa ha detto? La Parisi ha rivelato per la prima volta in assoluto di aver subìto delle violenze in passato. Difatti ...