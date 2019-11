Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna | la sfida si deciderà in pochi voti

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno glini il prossimo 26 gennaio. Secondo gligli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa e altre zone del paese più conservatrici. Nonostante l’exploit atteso della Lega che supererà abbondantemente il 34% dei consensi, Bonaccini e il Pd resistono all’ondata d’urto di Matteo Salvini. La zona di Bologna e tutta la periferia sono rosse e mantengono una grossa fetta di fedeli al Pd. La Lega invece è fortissima nel Polesine e in provincia di Ferrara e su tutta l’area dell’che confina con la Toscana. Altra zona a ...

La7tv : #lariachetira @AnnalisaChirico (Il Foglio): 'Non è civile un Paese dove un leader politico, per le sue idee, deve g… - rspinazze : RT @lgatto4: NEGLI ULTIMI SONDAGGI IL CENTRODESTRA SUPERA IL 50%. ECCO PERCHE' LE SINISTRE NON PARLANO PIU' DI NUOVA LEGGE ELETTORALE CON I… - alessdm57 : RT @reginafiordelis: Dagli ultimi sondaggi seri cala la lega perché molti cominciano a capire le non verità che vendono come realtà, ANCH… -