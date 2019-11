Trasfusione di sangue infetto | ministero della Salute condannato 43 anni dopo

Morta per Trasfusione sbagliata - indagati medico e infermiera : la sacca di sangue era di un’altra paziente : Un medico e un’infermiera, rispettivamente di 44 e 43 anni, sono attualmente stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Monza per il decesso dell’84enne Angela Crippa, Morta in ospedale a Vimercate (Monza) per una trasfusione di sangue sbagliata. I due sanitari, in base alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, erano di turno quando l’anziana, sottoposta a intervento chirurgico al femore l’8 settembre ...

Caserta - testimone di Geova rifiuta Trasfusione di sangue e muore. Il primario : “Sono incazzato nero - avrei potuto salvarla” : Morta perché ha rifiutato la trasfusione di sangue, che avrebbe potuto salvarle la vita, per le proprie convinzioni religiose. Succede all’ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Protagonista una donna di 70 anni, testimone di Geova. A riportare la notizia il quotidiano “Il Mattino”. “Così ha deciso mia madre”, ha detto il figlio della vittima al primario Gianfausto Iarrobino che ha raccontato quanto ...

Genitori testimoni di Geova rifiutano Trasfusione di sangue per la figlia : salvata grazie al magistrato : La piccola, ricoverata in ospedale a Legnano, aveva bisogno di una trasfusione di sangue durante un intervento chirurgico...