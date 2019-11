Contro il femminicidio proviamo a vincere l' indifferenza

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il tema è: perche non è un tema? I casi di “” in Italia negli ultimi dodici mesi sono stati 92. Il numero ufficiale è fermo al 31 luglio visto che il “dossier Viminale” aggrega i dati nel periodo compreso tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2019. Anno precedente identico numero: 92. Una strage.Gli uomini con le donne non si fanno grandi problemi, in questo senso sono democratici. Le ammazzano quando sono giovanissime, mature o anziane, le uccidono indigenti, classe media o ricchissime.Torno al tema che non è un tema. Perché questa sostanziale rassegnazione? Perché lo viviamo come un danno collaterale inevitabile di una società iperproduttiva, stressata e maschilista?Quando abbiamo deciso che il sangue delle donne è solo contorno delle nostre narrazioni sociali? 92 donne morte sul campo. Il campo ...

