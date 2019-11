Arabia Saudita | femminismo | ateismo e omosessualità sono ‘idee estremiste’ Così torna il

World Equestrian Games 2022 - i Mondiali di equitazione sbarcano in Italia? Oggi si decide - ballottaggio con l’Arabia Saudita : I World Equestrian Games 2022 (nient’altro che i Mondiali di equitazione, comprensivi di tutte le discipline olimpiche e non) potrebbero disputarsi in italia. Nella giornata odierna l’Assemblea della Federazione Internazionale si riunirà a Mosca (Russia) per la votazione definitiva, la candidatura di Roma-Verona è in ballottaggio con quella dell’Arabia Saudita che ha proposto Riyadh. Il Bel Paese punterà su un’acclarata ...

Tre artisti sono stati accoltellati sul palco durante uno spettacolo a Riyadh - in Arabia Saudita : Un uomo ha accoltellato tre artisti che si stavano esibendo durante un musical a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Le autorità saudite hanno identificato l’aggressore come un cittadino yemenita di 33 anni. Le tre persone accoltellate, due uomini e una

SCENARI/ Quelle stragi in Africa di al Shabaab e al Qaeda pagate dall'Arabia Saudita : Tre recenti attacchi di gruppi terroristici in Mali, 53 morti, e in Africa orientale dimostrano che i paesi del Golfo usano il jihad per i loro scopi

Due ex dipendenti di Twitter accusati di spionaggio per l’Arabia Saudita : Ex dipendenti di Twitter, Ahmad Abouammo e Ali Alzabarah sono stati accusati di spionaggio a favore dell’Arabia Saudita (immagine: CBS News) Le autorità federali degli Stati Uniti hanno accusato due ex dipendenti di Twitter di aver eseguito azioni di spionaggio per conto dell’Arabia Saudita. Per il dipartimento di Giustizia, come ha formulato nelle accuse il 6 novembre in udienza al tribunale federale di San Francisco e come ha raccontato ...

Fernando Alonso si lancia verso la Dakar - quarto nella prima tappa dell’Ula-Neom Rally in Arabia Saudita : Fernando Alonso ha ufficialmente incominciato la marcia di avvicinamento alla Dakar 2020, il Rally raid più prestigioso e importante al mondo che si disputerà dal 5 al 17 gennaio. Lo spagnolo sta disputando l’Ula-Neom Rally, una competizione che va in scena in Arabia Saudita dove tra un paio di mesi andrà a caccia dell’impresa nella corsa su sterrato più iconica del pianeta. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, al volante ...

Supercoppa. Juve-Lazio il 22 dicembre in Arabia Saudita : La sfida Juve-Lazio di Supercoppa italiana si giocherà il prossimo 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. La gara tra

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - stavolta le donne vanno in tutto lo stadio

La Supercoppa Italiana verrà giocata ancora in Arabia Saudita - ma senza più limitazioni per il pubblico femminile : Juventus e Lazio giocheranno la Supercoppa Italiana il prossimo 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, come previsto dall’accordo tra la Lega Serie A e l’autorità sportiva Saudita per l’organizzazione di tre edizioni della coppa

“In Arabia Saudita torture e repressione accompagnano le riforme. Violenze su dissidenti impunite” : Le donne possono viaggiare e guidare e Mohammed bin Salman (nella foto) ha creato un settore dell’intrattenimento. Ma le riforme attuate dal principe ereditario “sono state accompagnate da un inasprimento della repressione e da pratiche oltraggiose“, come le detenzioni arbitrarie prolungate, “con l’obiettivo di mettere a tacere dissidenti e critici”. Human Rights Watch, in un rapporto di 62 pagine dal titolo The ...

Cosa aspettarsi da un viaggio in Arabia Saudita : Il paese islamico che si è appena aperto al turismo offre posti sorprendenti e pochissimi turisti, ma anche poche strutture e qualche restrizione per gli occidentali

Renzi ospite in Arabia Saudita “con i maggiori produttori di armi al mondo”. A ottobre aveva chiesto il blocco per la Turchia : “Ciò che sta accadendo in Siria contro i curdi è orrore puro. (…) Il regime di Erdogan va fermato. Il blocco delle armi è il minimo sindacale“. A parlare così il 14 ottobre, nel pieno dell’offensiva della Turchia nel nord della Siria contro le milizie dello Ypg, era Matteo Renzi. Nella sua tradizionale enews, il leader di Italia Viva difendeva “quel popolo” che “è stato in prima linea per fermare ...

WWE – A Crown Jewel il primo match femminile della storia in Arabia Saudita : annunciato Lacey Evans vs Natalya : La WWE ha annunciato il primo match femminile della storia in Arabia Saudita: nella card di Crown Jewel sarà presente l’incontro fra Lacey Evans e Natalya La WWE riscrive ancora una volta la storia dello sport entertainment. Questa volta, la federazione di Stamford non raggiunge un primato unicamente sportivo, ma un traguardo in grado di allargare gli orizzonti sociali e culturali di un Paese. A Crown Jewel, evento in PPV che si ...