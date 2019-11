Ex Ilva | Di Maio | “Incontro? Spero ci sia Dobbiamo riportare al tavolo Arcelor Mittal”

Da Ilva al capogruppo - M5S in rivolta. L’idea di un «cordone» intorno a Di Maio : Il capo politico reagisce: «Chi è interessato al gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito, basta polemiche inutili». Ma i malumori non si placano e alla Camera continua l’impasse sul presidente dei deputati: la partita potrebbe anche restare congelata fino a gennaio

Ex Ilva - i gruppi M5S confessano Di Maio : “Sullo scudo penale non va messa la fiducia” : Bonafede si smarca dal leader: «Non è in gioco il governo». Non ammessi emendamenti di Renzi e Fi sull’immunità

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - Di Maio : Governo compatto per trovare una soluzione : Di Maio:"Sono certo che tutto il Governo, con unita' e compattezza, sapra' lavorare da squadra per trovare una soluzione concreta per l'Ilva.

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Ex Ilva - Luigi Di Maio : “Lo Stato impugnerà l’atto con cui Arcelor Mittal se ne sta andando” : “Con Arcelor Mittal abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato”. Luigi Di Maio lo chiarisce ai microfoni di di Radio 24 intervenendo sul dossier ex Ilva dopo la decisione del gruppo di lasciare lo stabilimento di Taranto. “Se hanno delle difficoltà sul numero di tonnellate da produrre ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme – continua il ministro degli Esteri – ma ...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - caos nel governo. Conte sotto assedio - Di Maio : «No ricatti» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Di Maio : ex Ilva - governo sarà compatto : 21.02 "Sono certo che tutto il governo, con unità e compattezza, saprà lavorare da squadra per trovare una soluzione concreta per l'Ilva". Lo assicura, in una nota, il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Di Maio. Poi sottolinea: "Nessuno può permettersi di ricattare delle persone su una scelta: vivere o lavorare. Non possiamo rimanere in ostaggio di un'azienda,Mittal deve rispettare gli impegni presi. E vi garantisco che lo Stato si ...

Ilva - Mittal deposita il recesso. Di Maio : «Emendamento su scudo problema per la maggioranza» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Ex Ilva : Di Maio avverte - ‘se scudo deciderà Parlamento - a ognuno sue responsabilità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – “Il Parlamento è sovrano e decide assumendosi le sue responsabilità”. Ovvero, se i numeri dovessero mancare tutti a casa, perché sull’immunità penale verrebbe messa la fiducia e il Parlamento chiamato a decidere. Con tutti i rischi del caso, considerando i numeri ‘traballanti’ della maggioranza al Senato. E’ l’avviso che oggi, a quanto apprende ...

Ilva - rivolta dei 5 stelle pugliesi contro Conte (e Di Maio) : Lo scudo si incrina, arriva quasi fino a spezzarsi, sotto le mazzate dei parlamentari pugliesi. Di buon mattino Giuseppe Conte prova a prendere il toro per le corna. Convoca a Palazzo Chigi gli onorevoli della regione dell’Ilva. Li convoca insieme al capo politico Luigi Di Maio, al ministro competente Stefano Patuanelli, a colui che dovrà gestire la patata bollente in aula, il titolare dei Rapporti con il Parlamento, Stefano ...

Luca Ricolfi sul caso Ex Ilva : "Renzi e Di Maio salvi - perché a pagare dazio saranno Pd e Zingaretti" : L'addio di ArcelorMittal dall'ex Ilva sta facendo vacillare un'alleanza già fragile. Molte delle colpe potrebbero ricadere sui Cinque Stelle non solo contrari allo scudo penale, ma anche incapaci nel prendere provvedimenti. Prima è toccato a Luigi Di Maio il ruolo di ministro dello Sviluppo economic