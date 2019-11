USA | neonato muore di malnutrizione Costretto dai genitori a una dieta vegana

LampedUSA - recuperati i corpi della madre e del neonato morti abbracciati nel naufragio : I nuclei sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, Cagliari e Napoli, coadiuvati dal personale di stanza a Lampedusa, hanno portato a termine il recupero di 7 vittime del naufragio avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre a circa sei miglia di distanza dalle coste dell'isola siciliana.Continua a leggere

Naufragio LampedUSA - individuati dodici corpi in fondo al mare. C'è anche quello di un neonato abbracciato alla mamma : I sommozzatori della Guardia costiera hanno individuato a 60 metri di profondità il relitto del barchino affondato e parte delle persone ancora disperse.

Naufragio LampedUSA - individuati dodici corpi in fondo al mare. C'è anche quello ddi un neonato abbracciato alla mamma : I sommozzatori della Guardia costiera hanno individuato a 60 metri di profondità il relitto del barchino affondato e parte delle persone ancora disperse.

LampedUSA - trovato il barcone di migranti naufragato il 7 ottobre : attorno 12 cadaveri - anche una donna abbracciata a un neonato : Il barcone naufragato la scorsa settimana vicino a Lampedusa è stato rintracciato dai sommozzatori della Guardia costiera a poche centinaia di metri dal luogo in cui era scoperto. attorno all’imbarcazione, sono stati individuati almeno 12 cadaveri di migranti. All’interno del barchino, scoperto attorno ai 60 metri di profondità, anche una donna abbracciata a un neonato. I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come ...

Padre - madre e figlio neonato sconfinano per sbaglio negli USA : in carcere da due settimane : L'incubo di una giovane coppia inglese che per sbaglio ha oltrepassato, insieme al figlioletto di tre mesi, il limite tra British Columbia e Washington. Arrestati il 3 ottobre, sono detenuti da circa due settimane in un centro per immigrati clandestini in Pennsylvania: “L’esperienza più spaventosa della nostra vita”.Continua a leggere

Giovane mamma viene accUSAta di aver rubato un cellulare - per protestare butta a terra suo figlio neonato e lo prende a calci : Due donne erano in giro per negozi con i loro due bambini neonati. Dopo essere uscite da un negozio sono state rincorse da una ragazza che era nel negozio che accusava una di loro di averle rubato un cellulare. La donna prima ha protestato asserendo di non aver rubato nulla ma, poiché la sua accusatrice continuava, ha perso la ragione, ha buttato a terra il suo bambino neonato e ha iniziato a prenderlo a calci e a calpestarlo. Le immagini ...