Maltempo | Protezione Civile | allerta gialla in Sicilia

Meteo - il Maltempo non molla : l'allerta della Protezione civile : La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia non sembra placarsi: previste precipitazioni, anche temporalesche...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Bolzano. Maltempo : confermato lo stato di pre-allarme della protezione civile : Nuovo vertice sabato mattina della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Alla luce di un leggero miglioramento in corso in queste ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso nella notte un aggiornamento del bollettino meteo che, fino alle ore 20.00 di questa sera, riduce da rossa (stato di allarme) ad arancione (stato di preallarme) la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto. In altri bacini idrografici della Regione, l’allerta rimane gialla (stato di ...

Maltempo Veneto : la Provincia di Belluno attiva la struttura della Protezione civile : La Provincia di Belluno sta attivando la struttura operativa della Protezione civile per fronteggiare il Maltempo. “Come un anno fa, con la tempesta Vaia, il personale e i tecnici della Provincia sono pronti ad affrontare il prossimo episodio di Maltempo, che dall’Arpav ci segnalano come particolarmente importante, ma che speriamo non sia neanche paragonabile a quello dell’ottobre 2018”, afferma il consigliere Provinciale ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Per le spiagge di Lignano previste opere di protezione” : “I danni causati dal Maltempo a Lignano sia alle strutture private sia a quelle pubbliche sono rilevanti. Siamo al lavoro per tracciare assieme al Comune un quadro dettagliato e definire la stima dei danni, cosi’ da capire quali procedure attivare per mettere in sicurezza l’area. Cercheremo di agire anche attraverso le risorse del post-Vaia, perche’ sono gia’ previsti interventi di resilienza con la realizzazione di ...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Maltempo - mareggiate nel Ferrarese : intervento urgente per duna di protezione lidi : Subito un intervento urgente ai lidi di Volano e Nazioni, in comune di Comacchio, nel Ferrarese, per ricostruire la duna invernale spazzata via dalle acque del mare e riparare i danni causati dal forte vento di maestrale che ha spirato nel corso della notte, provocando vaste erosioni del litorale e danni a due strutture turistiche. Già oggi pomeriggio i mezzi si sono messi all’opera per il ripascimento della spiaggia e la realizzazione ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte Maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo sull'Italia - freddo al Nord : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di spiccata instabilità atmosferica, in particolar modo al centro-sud e al Nord-Est (nella prima parte del giorno). Previsto un netto calo termico...

Maltempo : a Venezia impegnati 40 volontari della Protezione civile : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Viste le previsioni di marea il servizio Protezione civile del Comune, questa mattina, ha operato complessivamente con oltre 40 volontari. Sono stati istituiti due punti informativi a piazzale Roma e presso la stazione Santa Lucia e sono state monitorate alcune situazioni potenzialmente critiche. A Pellestrina e al Lido di Venezia, dove erano presenti complessivamente 4 squadre di volontari, non vi sono state ...

