Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17 | 00

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
Dalla Rete Google NewsIl maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma - AGI - Agenzia Italia
Il maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma AGI - Agenzia Italia
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 16 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 15 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana. AL TUSCOLANO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 13 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana. AL TUSCOLANO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 12 : 30 : FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 11 : 30 : FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO PER L’ERGIFE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. . CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 : 00 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO PER L’ERGIFE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. . CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA Roma FIUMICINO TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. LAVORI SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTANO IL Traffico TRA CASSIA E LA PISANA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE Roma. CHIUSO IN CENTRO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIMINUISCE IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; MENO Traffico ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. SI GUIDA PIù VELOCEMENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, IL Traffico CONTINUA A ESSERE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, SEMPRE TRAFFICATO IL TRATTO TRA CASSIA E PRENESTINA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA DELLA SERENISSIMA E LA COMPLANARE DI ...