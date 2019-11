Spoiler film l' Immortale | Ciro Di Marzio è vivo e potrebbe apparire in Gomorra 5

La ragazza nella nebbia : trama - cast e Spoiler del film | 3 novembre : La ragazza nella nebbia il film in prima tv assoluta che Canale 5 trasmetterà domenica, 3 novembre 2019 in prima serata. La visione del thriller firmato da Donato Carrisi sarà disponibile dalle 21:15 in poi. La sinossi de La ragazza nella nebbia ruota invece attorno alla scomparsa di Anna Lou, una sedicenne di Avechot: sarà il detective Vögel a dover districare la fitta rete di intrighi per riuscire a far emergere la verità. Di seguito la trama ...

«El Camino» : com’è il film di «Breaking Bad» (Spoiler) : El Camino: il film di Breaking BadEl Camino: il film di Breaking BadEl Camino: il film di Breaking BadEl Camino: il film di Breaking BadEl Camino: il film di Breaking BadI fan possono tirare un sospiro di sollievo. El Camino, il film scritto e diretto da Vince Gilligan per Netflix, non è un episodio un po’ più lungo di Breaking Bad e neanche un’operazione furba per accontentare gli spettatori più affezionati. Si tratta di un film a ...

Recensione del film "Joker" di Todd Phillips (mild Spoilery). : “I just hope my death makes more cents than my life”TRAMA: 1981. Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato con un certo bagaglio di malattie mentali alle spalle, che vive con la madre (una perfetta Frances Conroy) in un appartamento nella periferia del mondo di una Gotham City sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale. Il suo sogno sarebbe diventare un cabarettista come il suo idolo televisivo Murray Franklin, ...

Recensione (mild Spoilery) del film "Ad Astra" di James Gray : Siamo davvero soli nell'universo? Gray risponde in maniera piuttosto perentoria alla domanda che ci chiediamo almeno da quando Yuri Gagarin ha messo piede sul suolo lunare.TRAMA: L'ingegnere aerospaziale della NASA Roy McBride (Brad Pitt) viaggia fino ai confini estremi del sistema solare per ritrovare il padre Clifford McBride (Tommy Lee Jones) scomparso vent'anni prima durante una missione il cui scopo era quello di trovare vita ...