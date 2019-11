Offerte a tempo Black Marathon ePrice | come funziona | sconti ogni giorno

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019) Da qualche ora è disponibile la nuova promozione, che perdurerà fino al prossimo 2 dicembre. Dopo i November Days che hanno interessato le smart TV Samsung, il noto e-commerce torna alla carica con una nuova iniziativa, che interessa in particolar modo gli elettrodomestici, di piccola e grande taglia. L'evento si compone dilimitato su alcuni prodotti che si rinnovano, oltre che di buoni sconto fino a 1000 euro (di cui poter usufruire entro il 31 gennaio 2020). I buoni sconto vanno raccolti comprando alcuni articoli selezionati tra i vari proposti in offerta, e contrassegnati dall'icona di un uomo intento a correre (uguali allo sconto applicato su quello stesso prodotto). Questo significa che comprando un articolo di 400 euro ed avente uno sconto di 50 euro, andrete ad accumulare un buono sconto di 50 euro. Una volta raccolti tutti i ...

OptiMagazine : Offerte a tempo #BlackMarathon #ePrice: come funziona, sconti ogni giorno - ComuneSubiaco : RT @RomaLabor: ??A Subiaco si cerca n. 1 ARCHITETTO; se possiedi la Laurea quinquiennale in Architettura e sei automunito puoi candidarti al… - RomaLabor : Se hai il diploma alberghiero e sei automunito puoi candidarti per il profilo di ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO PASTI,… -