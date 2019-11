La lotta contro il “cancro del calcestruzzo”

lotta ai batteri : ad Ancona la presentazione del robot intelligente contro le infezioni in corsia : Un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L’innovativo sistema tecnologico di disinfezione si chiama UVD robot e dalla Danimarca, dov’è stato progettato e certificato, è approdato per la prima volta in italia. Arrivato in questi giorni ad Ancona, il rivoluzionario robot in grado di garantire una percentuale di disinfezione ...

La lotta di Matteo contro il tumore : "Ho creato il personaggio di Cancer Man per dare coraggio" : Matteo Pitzalis ha 37 anni, vive a Serdiana con la moglie e due figli piccoli, e combatte un raro tumore che colpisce il...

Billie Eilish : concerti gratis per i fan che si impegnano nella lotta contro i cambiamenti climatici : Come si fa a non amarla? The post Billie Eilish: concerti gratis per i fan che si impegnano nella lotta contro i cambiamenti climatici appeared first on News Mtv Italia.

La lotta contro l’antisemitismo non va banalizzata : Sottoscrivo tutto, ovvio e doveroso, di quanto si sta dicendo, scrivendo a proposito dell’osceno clima in cui si è rivelato necessario dotare Liliana Segre di una scorta. Osservo però che questa sottoscrizione è una cosa facile, e invece essere leali amici e concittadini degli ebrei è difficile. Qua

Genoa - contro il Napoli ballottaggio Agudelo-Gumus : Romero a rischio forfait : Napoli-Genoa di sabato alle 20,45 (diretta su Dazn) sarà una partita complicata per entrambe le squadre. I rossoblu arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro l’Udinese che non ha permesso alla squadra ligure di lasciare il penultimo posto in classifica. Thiago Motta cerca l’impresa ma dovrà fare a meno di cinque pedine importanti. Criscito ha rallentato il suo recupero e non è stato nemmeno convocato al pari di Favilli, noie muscolari per ...

La lotta contro il cancro continua con i giorni della ricerca : In Italia nel 2019 sono stimate 371 mila diagnosi di tumore: un numero che non conforta in assoluto eppure, come indicano i numeri del più recente rapporto Aiom/Airtum sui numeri del cancro nel nostro Paese, una cifra più bassa di 2mila unità paragonata al 2018, ma ancora troppo alta. Chi si ammala, per fortuna, ha più chance di sopravvivere: infatti sia per le donne che per gli uomini è in aumento la sopravvivenza a cinque anni dalla malattia. ...

Sabrina Paravicini e la lotta contro il cancro : «Ho iniziato ieri la radioterapia - ho avuto un tuffo al cuore» : Sabrina Paravicini continua il percorso nella lotta contro il cancro. L?attrice, che ha raggiunto grande notorietà per la sua interpretazione nella serie ?Un medico in...

Melanoma : nuove prospettive nella lotta contro il tumore della pelle più aggressivo : Nel 2019, in Emilia Romagna, sono stimate 1.300 nuove diagnosi di Melanoma. In cinque anni (2014-2019), nella Regione, i casi sono aumentati del 17% fra gli uomini. Significativo invece il calo, pari a -15%, nella popolazione femminile. In particolare, nel 2019, sono stimate 750 nuove diagnosi di questo tumore della pelle fra i maschi e 550 nelle femmine (erano, rispettivamente, 640 e 650 nel 2014).1 Più di 100 pazienti ogni anno in ...

Incendi nel sud della California : i vigili del fuoco lottano senza sosta contro il vento forte : Lavoro incessante per i vigili del fuoco nel sud della California, per spegnere l’ultimo degli Incendi che per giorni hanno minacciato tutta l’area costringendo quasi 11mila persone ad abbandonare le case. A complicare ulteriormente la situazione anche il forte evento e l’aria secca: i pompieri cercano sopratutto di tenere le fiamme lontane dalle fattorie e dai frutteti. L'articolo Incendi nel sud della California: i vigili del ...

lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Da ore lottano contro le fiamme in California - LeBron James invia camion di panini per i pompieri : Il generoso gesto della star della NBA LeBron James, costretto a evacuare la sua casa di Los Angeles con i familiari proprio per l'avvicinarsi minaccioso del fronte delle fiamme contro il quale da giorni stanno lottando i vigili del fuoco dello stato della California. Per i pompieri un intero camion di panini a sue spese.Continua a leggere

Marracash : "Ho lottato contro problemi mentali e depressione. Non volevo più uscire - uccidevo le giornate" : “Ho sconfitto ‘i mostri della mia mente’ affrontandoli”. È un Marracash inedito quello che si confessa al Fatto Quotidiano, parlando delle difficoltà psicologiche che si è trovato a fronteggiare.“Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta ...

Presidenziali Uruguay - si va al ballottaggio. Al partito di governo non basta il 38 - 5% di Martinez contro il 28 - 3% di Pou : Si andrà al ballottaggio per l’elezione del presidente dell’Uruguay. La sfida è rimandata al 24 novembre, quando i due principali contendenti si sfideranno di nuovo alle urne. Da una parte Daniel Martinez, ex sindaco di Montevideo ed esponente del Frente Amplio, il partito di sinistra che governa il Paese da 14 anni, dall’altra il candidato di destra Luis Lacalle Pou, ex senatore del Partido Nacional. Martinez ha vinto le ...

lotta contro i tumori : cure più efficaci con i semi dell’uva : Nuove prospettive per la Lotta al mesotelioma maligno, una forma rara e aggressiva di tumore che colpisce il mesotelio, tessuto che riveste gran parte degli organi interni. Uno studio di ENEA, CNR e Università “Federico II” di Napoli (UNINA) ha dimostrato che alcune molecole contenute nei semi degli acini (vinaccioli) delle uve di Aglianico e Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule di mesotelioma e potrebbero essere in grado di ...