Tennis | Matteo Berrettini dopo il successo contro Thiem | “Otto alla mia stagione Ora

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini alle ATP Finals? Montepremi importante con la vittoria su Thiem : Matteo Berrettini ha scritto una nuova pagina di storia del Tennis italiano visto che ha conquistato la prima vittoria per il nostro Paese alle ATP Finals (il vecchio Masters di fine stagione). Il romano ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in due set ed è così riuscito a regalarsi un pomeriggio di gloria sul cemento indoor della O2 Arena di Londra dopo aver perso contro i fenomeni Novak Djokovic e Roger Federer nei giorni scorsi. Il ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem : è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals : Non poteva scegliere modo migliore Matteo Berrettini per congedarsi dalle Atp Finals di Londra. Il Tennista romano, attuale numero 8 del mondo, ha battuto in due set, Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp in un'ora e 16 minuti. Berrettini, già eliminato dalla competizione alla luce delle due precedenti sconfitte contro Djokovic e Nadal, è il primo italiano della storia a vincere un match in quello che è il torneo professionistico di Tennis più ...

Tennis - ATP Finals 2019 : l’ultimo step che deve fare Matteo Berrettini : Matteo Berrettini è stato eliminato dalle ATP Finals 2019. Fatali al Tennista romano le sconfitte con Novak Djokovic e Roger Federer, che hanno reso ininfluente l’ultima partita del girone con Dominic Thiem. Un’eliminazione prevedibile quella del Tennista romano, che si è trovato in un girone veramente difficilissimo con tre dei primi cinque giocatori della classifica mondiale. Nell’esordio con Djokovic, Berrettini ha ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini battuto da Djokovic nell’esordio al Masters : Netta sconfitta nella prima partita della fase a gironi della ATP Finals per Matteo Berrettini. Il Tennista romano è stato sconfitto in due set, 6-2 6-1, da Nole Djokovic, numero due del mondo, cinque volte vincitore del Masters e favoritissimo per la vittoria anche quest'anno. Berrettini martedì giocherà con Federer o Thiem.Continua a leggere

Tennis ATP World Tour Finals 2019 con Matteo Berrettini (diretta esclusiva Sky Sport) : Londra è pronta per accogliere i migliori otto Tennisti del 2019, che si giocano il titolo di Maestro nelle ATP Finals (diretta esclusiva Sky Sport). In campo i più forti giocatori del pianeta, che in una settimana chiuderanno la stagione ATP con il torneo più...

Tennis - Matteo Berrettini : “Non mi aspettavo di essere alle Finals - sono un ragazzo che vuole sempre migliorare” : Si avvicina l’esordio di Matteo Berrettini nelle ATP Finals 2019 di Tennis (10 novembre). L’azzurro (n.8 del ranking) chiuderà la sua stagione nel migliore dei modi, con la partecipazione al Masters di fine anno, confrontandosi nella fase a gironi con il serbo Novak Djokovic (n.2 del mondo), lo svizzero Roger Federer (n.3 ATP) e l’austriaco Dominic Thiem (n.5 del ranking). Avversari davvero complicati, che Matteo però ...

Tennis - Vincenzo Santopadre su Matteo Berrettini : “Le Finals saranno un’occasione di crescita - ma vorrà giocarsela al meglio” : Il sogno di Matteo Berrettini di partecipare alle ATP Finals di Tennis a Londra (10-17 novembre) è ormai realtà. Il romano, autore di una stagione straordinaria, sarà parte del Masters, rientrando nel novero dei più meritevoli a prendere parte al torneo più prestigioso di fine anno. L’azzurro, nel giro di una stagione, ha saputo guadagnare quasi 50 posizioni, entrando nel gotha dello sport con racchetta e pallina e mettendo in mostra il ...

Tennis - Vincenzo Spadafora : “Risultato storico per Matteo Berrettini - complimenti da tutto il Governo” : tutto il mondo dello sport italiano è in festa per l’impresa di Matteo Berrettini, qualificatosi per le ATP Finals in programma a Londra a partire dal 10 novembre: in ambito politico anche il Governo, nella persona di Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, si congratula con il Tennista romano. Così all’ANSA il Ministro: “Un risultato storico, che ricorda i fasti degli anni d’oro del Tennis italiano. ...

Tennis - Matteo Berrettini alle Atp Finals : ecco come il 23enne ha scalato in una stagione la classifica - entrando nella Top 10 mondiale : La prima volta fu nel 1975. Si giocava a Stoccolma e a raggiungere quello che all’epoca veniva denominato “The Masters” fu Adriano Panatta, reduce dalla seconda semifinale al Roland Garros della carriera. In quella edizione del torneo creato nel 1970, però, Panatta non riuscì ad andare oltre la round robin, sconfitto in tutte e tre le sfide da Arthur Ashe, Ilie Nastase e Manuel Orantes. Non ebbe maggior fortuna nemmeno Corrado Barazzutti, che ...

Tennis - ATP Finals 2019 : i possibili avversari di Matteo Berrettini. Chi incrocerà l’azzurro? Rischio Federer - Nadal e Djokovic : Mattia Binotto si è qualificato alle ATP Finals 2019, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti della stagione che si giocherà alla O2 Arena di Londra dal 10 al 17 novembre. Il romano ha compiuto una vera e propria impresa, riportando l’Italia nel Masters conclusivo dopo addirittura 41 anni di assenza (Corrado Barazzutti a New York nel 1978, in precedenza c’era riuscito anche Adriano Panatta nel 1975). Il 23enne ...

Tennis - ATP Finals 2019 : quando si svolgerà il sorteggio? Data - programma - orario d’inizio - tv : c’è Matteo Berrettini : Martedì 5 novembre si svolgerà il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione a cui partecipano i migliori otto Tennisti dell’anno solare. A ospitare l’evento, in programma dal 10 al 17 novembre, sarà la O2 Arena di Londra (Gran Bretagna): gli otto giocatori saranno divisi in due gruppi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una volta, i primi due classificati accederanno alle semifinali ...

Tennis - Matteo Berrettini si qualifica alle Atp Finals di Londra. Eliminato il francese Monfils : Matteo Berrettini è ufficialmente qualificato alle Atp Finals di Tennis a Londra in programma dal 10 novembre. Il francese Gael Monfils, suo unico rivale nella corsa al torneo riservato ai primi otto giocatori della race, è infatti stato sconfitto nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. A mettere fine alla corsa del beniamino di casa è stato il canadese Denis Shapovalov che si è imposto con un netto 6-2, 6-2. E’ il terzo ...