Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il cast del Grande Fratello Vip 4 sta prendendo forma. Da qualche settimana si vociferaa presenza di Clizia Incorvaia, exdi. Nel nuovo numeroa rivista Oggi è stato ipotizzato un certo malcontento da parte del leader de Le Vibrazioni. I riflettori sulla casa più spiata d'Italia si accenderanno il prossimo 7 gennaio 2020. Per la prima volta il programma verrà condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il giornalista come opinionisti ci saranno Pupo e Wanda Nara. Mentre su questi nomi c'è l'ufficialità, il cast al momento sembra essere ancora in fase di lavorazione....

ElisaDiGiacomo : GF Vip4: Francesco Sarcina contrario all'ingresso dell'ex moglie (RUMORS) -