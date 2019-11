Carcere per i grandi evasori | è scontro aperto tra Movimento 5 stelle e Italia Viva

Carcere per evasori - M5s contro Italia Viva : “Vogliono cancellarlo - ora basta giocare” : Il Movimento 5 Stelle attacca Italia Viva per aver presentato un emendamento al decreto fiscale con il quale chiede di cancellare il Carcere per chi evade somme superiori ai 100mila euro: "Noi non crediamo che si possa giocare su un aspetto così fondamentale. Che messaggio si lancia ai cittadini? A chi paga le tasse con sacrifici?".Continua a leggere

**Manovra : emendamento Iv - stop aumento pene Carcere per evasori** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Sopprimere l’articolo del decreto legge fiscale che prevede l’inasprimento delle pene per gli evade il fisco, aumentando il periodo detentivo e riducendo le somme che fanno scattare le manette. E’ quanto prevede un emendamento presentato da Italia viva, in commissione Finanze dalla Camera. L'articolo **Manovra: emendamento Iv, stop aumento pene carcere per evasori** sembra essere il primo su ...

Fabrizio Corona in Carcere per altri 9 mesi in più : «Annullato periodo di affidamento». Legali furiosi : I nove mesi che Fabrizio Corona aveva scontato in affidamento, tra febbraio e novembre 2018, sono stati annullati e dovranno essere scontati nuovamente, stavolta in carcere: la decisione per l’ex re dei paparazzi, attualmente detenuto dallo scorso marzo, è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e ha fatto inviperire i Legali di Corona. «Sono basito, senza parole – ha spiegato l’avvocato Ivano Chiesa, che lo ...

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del Carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Fabrizio Corona torna in Carcere. La decisione dei giudici è una doccia fredda per l’ex re dei paparazzi. Quanto tempo dovrà restare recluso : Bruttissime notizie per Fabrizio Corona. I giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano hanno preso una decisione che non piacerà affatto all’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona, questo hanno stabilito i magistrati, dovrà trascorrere altri 9 mesi in carcere: i giudici hanno annullato il periodo che l’ex re dei paparazzi aveva scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. E hanno deciso che quei mesi dovranno essere ...

Fabrizio Corona - annullato il periodo di affidamento terapeutico : "Dovrà scontare altri 9 mesi in Carcere" : Nuovi risvolti sulla vicenda che coinvolge Fabrizio Corona. L'ex Re dei paparazzi detenuto al carcere di San Vittore dallo scorso mese di marzo dovrà scontare altri 9 mesi di carcere come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, annullando così il periodo febbraio/novembre 2018 che lo vedeva affidato ai servizi sociali.Le prime reazioni dei difensori di Corona sono state pressoché immediate, Ivano Chiesa avvocato assistente insieme al ...

Caserta - prete arrestato per abusi sessuali su bambina di 11 anni confessa in Carcere : “Sono colpevole - è tutto vero” : “Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. Ha confessato don Michele Mottola, il prete della parrocchia di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 che frequentava la parrocchia e che, stanca degli abusi, ha deciso di filmarlo. Il prete è stato interrogato oggi nel carcere di ...

Foreign fighter italiana condannata per terrorismo a 2 anni e 8 mesi di Carcere : È stata condannata a 2 anni e 8 mesi Lara Bombonati, la Foreign fighter italiana accusata di associazione con finalità di terrorismo. La donna è stata ritenuta colpevole di aver fiancheggiato associazioni terroristiche di matrice islamica mentre era in Siria. Arrestata nel giugno 2017, aveva abbracciato la fede islamica e sposato Francesco Cascio, un combattente italiano che risulterebbe morto in ‘battaglia’.

