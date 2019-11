Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019)pergli– Il problema degli uccelli migratori che stanno creando disagio a pedoni e automobilisti potrebbe essere presto risolto dal Campidoglio, che sta valutando l’utilizzo di una nuova tecnologia che si basa sul ricorso al, già sperimentata con successo a Firenze. Le strade maggiormente interessate dal problema sono quelle dide’ Cenci eTebaldi, dove il guano degliin questi giorni di pioggia diventa scivoloso e pericoloso per gli automobilisti, in una zona che è tra le più congestionate diper via del transito di turisti e pendolari. Il metodo delverde è semplice, ecosostenibile e non emette rumori: puntandolo sulle cime degli alberi al tramonto, ora alla quale i volatili si posano per dormire, questi saranno indotti a cercare rifugio altrove. (A.L.) L'articolo ...

romadailynews : Roma, lungotevere: laser per allontanare gli storni: Roma, lungotevere: laser per… - ilneigesurliege : Roma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico - SaverioMarafiot : Roma, centro bloccato e lungotevere in tilt: piazza Venezia chiusa al traffico -