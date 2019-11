Maltempo | mareggiate nel Ferrarese | intervento urgente per duna di protezione lidi

Maltempo Puglia - mareggiate e trombe d’aria : inizia la conta dei danni sul litorale salentino : Si corre ai ripari e inizia la conta dei danni sul litorale salentino jonico che da Porto Cesareo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato flagellato dalle mareggiate. A Porto Cesareo un duro colpo è stato inferto al porto turistico da una tromba d’aria. A Santa Maria di Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, i danni sono altrettanto ingenti e l’amministrazione valuta di chiedere lo stato di emergenza per ...

Maltempo : mareggiate sulla costa abruzzese - danni e strade minacciate : Le violente mareggiate della notte hanno provocato ingenti danni su tutta la costa abruzzese. SIB/Confcommercio chiede alla Regione “interventi immediati per opere di somma urgenza, barriere radenti a protezione delle infrastrutture a rischio, i sindaci devono segnalare con immediatezza le zone su cui intervenire”. Gli effetti delle mareggiate minacciano anche strade e abitazioni. “Nelle realta’ costiere di Veneto e ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo : alberi caduti - scuole chiuse - neve e mareggiate : La perturbazione dall’Africa colpisce il Centro-Sud. Allerta rossa in Calabria e Basilicata, evacuata Policoro, università chiuse nel Salento. E Venezia si prepara all’alta marea «eccezionale»: 140 cm (ma è già di 120)

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...

Maltempo Puglia : mareggiate - temporali e blackout in Salento : Maltempo nelle scorse ore in Salento: si sono registrate mareggiate e forti venti dai quadranti meridionali. Disagi sono stati segnalati soprattutto lungo le coste, in particolare a Porto Cesareo, dove sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul versante jonico generando blackout e disagi alla viabilità. A Gallipoli si registrano ancora in queste ore problemi alla rete telefonica e alla ...

Maltempo : oggi pericolo mareggiate : 9.23 Continua il Maltempo sulla Liguria, Toscana e Calabria.Il pericolo maggiore oggi è per le mareggiate. mareggiate che lo scorso anno hanno devastato molti comuni della Liguria. Previste onde fino a 5 metri. A Livorno si prevede di chiudere il lungomare ed è consigliato di limitare gli spostamenti. Ieri nubifragi,trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania.Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...