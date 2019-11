Ex Ilva | Patuanelli su ipotesi altri partner | ‘valutiamo qualsiasi cosa’**

**Ex Ilva : processo recesso ArcelorMittal al via il 6 maggio** : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Sarà la sezione del tribunale di Milano specializzata in imprese, presieduta da Claudio Marangoni, ad occuparsi della causa che vede protagonista ArcelorMittal, che ha preso il via con l’atto di citazione depositato ieri, con cui si chiede il recesso del contratto di affitto dell’ex Ilva. La prima udienza, come si legge nell’atto di citazione, è fissata per il prossimo 6 maggio, ma ...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Se ne hanno approfittato" dell'aver tolto lo scudo "peggio ancora, governo è stato così stupido da permettere a questa multinazionale di scappare e mettere in mezzo alla strada 10mila operai". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7.

**Ex Ilva : appello Salvini a governo - ‘scudo o nessuno investirà più da noi’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La vicenda Ilva oltre che essere un dramma per 10mila operai, i segnali che arrivano dalle imprese straniere è devastante. Perchè al di là della vicenda di Taranto tu stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non investire perché tu firmi un contratto nel 2019 e te lo cambiamo nel 2020”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. “Noi combattemmo con i 5 Stelle sullo scudo penale ...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Attenzione ci vogliono nervi saldi. Non è possibile che non è un ministro dice una cosa, un altro ministro ne dice un'altra. Il governo deve parlare con una voce sola". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Sky Tg24.

**Ex Ilva : Delrio - ‘se governo molla non avrà più nessuna credibilità’** : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Le multinazionali non possono pensare di venire in Italia e di avere delle regole che prescindono dagli accordi con uno stato sovrano: se il governo molla su Ilva non avrà più nessuna credibilità”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove. ‘Il problema – prosegue l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti – è ...

**Ex Ilva : Consulta - ‘su scudo penale quadro normativo cambiato - giudice valuti’** : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – La Corte Costituzionale ritiene che a fronte dell’evoluzione del quadro normativo, “non può spettare che al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate”. Così la Corte Costituzionale motivando la ...

**Ex Ilva : Intesa Sp sospende rate di mutui e prestiti dipendenti per 12 mesi** : Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo sospenderà le rate di mutui e prestiti dei dipendenti dell’ex Ilva e dei fornitori suoi clienti per un periodo fino a 12 mesi, raccogliendo la proposta della Fabi. Lo rende noto la banca. La domanda di sospensione andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà a finalizzarla. Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di ...

**Ex Ilva : Landini - ‘ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp’** : Roma, 7 nov (Adnkronos) – Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell’incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell’ex gruppo Ilva. “Serve dare un segnale e ripristinare lo scudo penale, ...

**Ex Ilva : Furlan - ’si ad appello unità ma remare in stessa direzione’** : Roma, 7 nov(Adnkronos) – “E” condivisibile l’appello del governo a rimanere uniti. Ma e’ importante che tutti remiamo nella stessa direzione. Il paese deve scegliere da che parte stare. E credo che la via legale sarebbe troppo lunga ed alla fine ci ritroveremmo la fabbrica chiusa”. Così il leader Cisl, Annamaria Furlan, risponde alla richiesta di compattezza del Paese arrivata dal premier Giuseppe Conte ...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Chiedo alle istituzioni locali di sostenere, come parti civili, la difesa del Contenzioso". La richiesta arriva dal premier, Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono fonti sindacali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal

**Ex Ilva : Patuanelli - ‘in altri Paesi risposta a crisi è unitaria no accuse reciproche’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “In altri Paesi quando si affrontano crisi che mettono a serio repentaglio l’economia di un paese intero, di uno Stato intero, si risponde in modo unito e unitario non accusandosi vicendevolmente “. Così il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, conclude l’informativa alla Camera sulla vertenza ArcelorMittal dopo la decisione della multinazionale di recedere dall’affitto ...

**Ex Ilva : Delrio - ‘errore aver dato alibi a Mittal su scudo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’ultimo decreto Di Maio era stata un’ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all’azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in ...